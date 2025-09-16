Letaglózó fotókon a Tihanyi-félsziget kedvenc tava, évtizedek óta nem láttak ilyet (+ galéria)

Az idei nyár extrém meleg és csapadékmentes időjárása után nem csoda, hogy a tihanyi Belső-tó, melyet kizárólag a csapadékvíz táplál, elkezdett kiszáradni. A márciusban még csak kis szigetnek látszó földdarab a tó közepén mára félszigetté duzzadt. Megdöbbentő látni hogy a víz mennyire visszahúzódott, lehetőséget adva a turistáknak, hogy az egykor még víz lepte területeken sétáljanak, biciklizzenek.

A tihanyi Belső-tó egykor vízzel ellepett részein mára nyugodtan sétálgathatunk

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Belső-tóban található sziget felszíne döntően kővel borított, helyenként az ember által még nem bolygatott réteges szerkezettel – ismertette Vers József, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, tájegységvezetője még márciusban a Tihanyi Visszhang lapnak. A félszigeten pedig mára a növények is megerősödtek.

Mikor tér vissza a tihanyi Belső-tó megszokott formája?

Az alacsony vízállás alkalmával időről-időre előbukkannak emberi kéz alkotta objektumok, mint nemrég az a kőrakás, mely a felépítése alapján leginkább halászati céllal létrehozott „varsakút” vagy halcsapda maradványa lehet. De nem zárható ki az sem, hogy a szerkezet forrásfoglalás volt, azaz egy természetes forrás köré épített kőperem, amely a tisztább vizet koncentrálta, és ivóvízként vagy állattartási célra is hasznosítható volt.