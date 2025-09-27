szeptember 27., szombat

Balaton-part

Tihany különleges lankái még az űrből is gyönyörűek

Címkék#Benedek Apátság#Copernicus Sentinel-2#Balaton-felvidéki Nemzeti Park#Tihanyi-félsziget#műhold

A Balaton északi partján fekvő félsziget Magyarország egyik ismert természeti és kulturális helyszíne. A Tihanyi-félsziget értékes ökoszisztémája és történelmi jelentősége miatt fontos a térség monitorozása.

Balogh Rebeka

A Tihanyi-félsziget a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként védett terület. A félszigeten találhatók az 1055-ben alapított Benedek Apátság épületei, ókori vulkanikus tájak, valamint levendulamezők és kaldera tavak – írja a Copernicus EU.

A Tihanyi-félsziget védett területein a biodiverzitás megőrzését különböző vízi és madárfajok segítik, a Sentinel-2 felvételek pedig támogatják a természetvédelmi munkát.
Forrás: Copernicus EU

Tihanyi-félsziget a műholdképeken

A Tihanyi-félsziget a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként védett terület, amely a Copernicus Sentinel-2 műhold felvételein jól azonosítható. A 2025. február 5-én készült felvételen a félszigetet körülölelő tó, a vulkanikus eredetű dombok, a levendulamezők és az 1055-ben alapított Benedek Apátság épületei egyaránt láthatók, kiemelve a térség különleges természeti és kulturális értékeit.

A félszigeten ritka vizes élőhelyek és kaldera tavak találhatók, amelyek gazdag biodiverzitást biztosítanak, beleértve számos madár- és vízi élőlényt. A Sentinel-2 műholdfelvételek lehetővé teszik a vízminőség és a táj szezonális változásainak nyomon követését, támogatva a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi munkáját.

A műholdas megfigyelés segíti az élőhelyek és a természeti értékek folyamatos nyomon követését.

Az aszály is látszik az űrből

A februárban készült műholdképen már látszik a Belső-tó szigete, ami időközben az aszály miatt szigetté nőtt. A sekély, kisméretű tavat kizárólag a csapadékvíz táplálja, melyből kevés jutott a nyáron, emiatt drasztikusan lecsökkent vízszintje. Augusztusban a part menti és sekélyebb részek kiszáradtak, ennek következtében felszínre került egy kőrakás, mely a felépítése alapján leginkább halászati céllal létrehozott „varsakút” vagy halcsapda maradványa lehet. Szeptember közepére már olyan kevés víz maradt a tóban, hogy az egykori sziget félszigetté duzzadt, felszínén a növények is megerősödtek.

 

