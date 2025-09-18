szeptember 18., csütörtök

Labubu

55 perce

Polgár Tünde páros lábbal szállt bele az új őrületbe

Címkék#trend#TikTokon#Moncsicsi#Polgár Tünde

Egyre nagyobb vitát vált ki a Labubu-figurák körüli őrület. Polgár Tünde legújabb TikTok-videójában kemény szavakkal bírálta a trendet.

Veol.hu

Egyre több közösségi platformon találkozhatunk a Labubu-figurával, amely sokak táskáján, polcán vagy éppen videóiban bukkan fel. A jelenség nem kerülte el a kritikusok figyelmét sem: Polgár Tünde legutóbbi TikTok-videójában élesen bírálta a felnőttek körében terjedő őrületet.

Polgár Tünde a TikTok videójában arról beszélt, hogy a Labubu-trend gyerekes és ciki felnőtteknek Fotó: Tiktok tripandtaste1
Polgár Tünde TikTok videójában arról beszélt, hogy a Labubu-trend gyerekes és ciki felnőtteknek
Fotó: TikTok/tripandtaste1

TikTok: Polgár Tünde véleménye a Labubu-lázról

A videóban elhangzik: a Labubu rosszabb, mint egykor a Moncsicsi, és különösen furcsa, hogy felnőtt emberek kényszeresen kicsomagolják vagy gyűjtik ezeket a figurákat. Tünde szerint ideje lenne 18–22 éves kor fölött túllépni az efféle hóbortokon, hiszen felnőttként már más példát kellene mutatni a fiatalabb generációnak. Úgy véli, aki ilyesmivel akarja felhívni magára a figyelmet, az valójában személyiség és stílus nélkül próbál pótcselekvésekbe menekülni.

A véleménye megosztó: míg sokan egyetértenek abban, hogy a felnőtteknek nem kellene gyerekes trendekkel azonosulniuk, mások szerint ártalmatlan szórakozásról van szó. A gyűjtőszenvedély, a nosztalgia vagy a közösségi élmény sokak számára fontos, ezért ragaszkodnak ezekhez a figurákhoz. Az viszont kétségtelen, hogy a Labubu mögött komoly üzleti modell húzódik: limitált kiadások, gyorsan elkapkodott készletek és másodlagos piaci árrobbanás – vagyis sokszor valóban a „lehúzás” érzése társul hozzá.

A vita valójában többről szól, mint egy játékról. Arról is, hogy hol húzódik a határ a felnőtt önkifejezés és a gyerekesség között. Mikor válik egy hobbi ciki pénzkidobássá, és mikor marad egyszerűen ártalmatlan örömforrás. Polgár Tünde szerint a felelősségteljes felnőtt magatartás az, ha nem ülünk fel minden trendnek, hanem megőrizzük saját stílusunkat és példát mutatunk másoknak.

 

