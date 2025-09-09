A raktárban és a volán mögött fájna a legjobban a Tisza-adó

Korábban bemutattuk, hogy az egészségügy és az ipar dolgozóit mennyire sújtaná a Tisza Párt adóterve. A frissen kiszivárgott részletek alapján azonban a szállítmányozás és a logisztika alkalmazottai sem számíthatnak jobbra: a sofőrök, targoncások és raktárosok havi szinten tízezreket bukhatnának a sávos adórendszer bevezetésével.

Ha sávos adóemelés jön, a logisztikai dolgozók is rosszul járnak a Tisza-adóval

Kép: veol.hu

Tisza-adó: progresszív kulcsokkal jönne az emelés

A nyilvánosságra került dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülve a 2010 előtti progresszív szja-modellt állítanák vissza. Ez alapján évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió forint között 22 százalékot, míg efölött 33 százalékot kellene fizetni.

Mit jelent ez a logisztikában, a számok nyelvén?

A KSH és munkaerőpiaci portálok adatai szerint a logisztikai ágazatban a bruttó bérek jellemzően 450–600 ezer forint között mozognak.

Egy bruttó 420 ezer forintot kereső targoncás most körülbelül 280 ezer nettót visz haza, az új rendszerben viszont csak 262–265 ezret, vagyis havi 15–18 ezerrel kevesebbet.

Egy belföldi sofőr bruttó 500 ezerrel jelenleg 332 ezret kap, az emelés után 310–315 ezret, ami 17–20 ezer mínuszt jelent.

A mediánbért kereső raktáros vagy fuvarszervező (600–650 ezer bruttó) nettója 25–30 ezerrel csökkenne havonta.

Több százezres veszteség évente

Míg a legalacsonyabb jövedelműek nagyjából érintetlenek maradnának, a logisztika gerincét adó középső bérsávokat súlyosan érintené a változás. Egy sofőr vagy raktári dolgozó így éves szinten 200–300 ezer forint nettótól esne el, míg a magasabb beosztásban lévők vesztesége akár a 6–700 ezret is elérheti.

Bizonytalanság maradt

A TISZA Párt kommunikációja továbbra is adócsökkentésről beszél, a kritikusok azonban megszorításnak látják a tervet. Az viszont biztos: ha a sávos emelés lép életbe, a logisztika dolgozói a legnagyobb vesztesek közé kerülnek.