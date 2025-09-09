50 perce
A raktárban és a volán mögött fájna a legjobban a Tisza-adó
A logisztikai állomány döntő többsége (bruttó 420–600k) 15–30 ezer Ft-tal kevesebb nettót kapna havonta, ha életbe lépne a Tisza-párt többsávos adóterve. A sofőrök és targoncások lennének a legnagyobb vesztesek arányaiban, mert épp beleesnek a 22–28%-os sávba, ráadásul a logisztikai szegmensben az itt dolgozók túlórázási aránya az egyik legmagasabb.
Korábban bemutattuk, hogy az egészségügy és az ipar dolgozóit mennyire sújtaná a Tisza Párt adóterve. A frissen kiszivárgott részletek alapján azonban a szállítmányozás és a logisztika alkalmazottai sem számíthatnak jobbra: a sofőrök, targoncások és raktárosok havi szinten tízezreket bukhatnának a sávos adórendszer bevezetésével.
Tisza-adó: progresszív kulcsokkal jönne az emelés
A nyilvánosságra került dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülve a 2010 előtti progresszív szja-modellt állítanák vissza. Ez alapján évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió forint között 22 százalékot, míg efölött 33 százalékot kellene fizetni.
Mit jelent ez a logisztikában, a számok nyelvén?
A KSH és munkaerőpiaci portálok adatai szerint a logisztikai ágazatban a bruttó bérek jellemzően 450–600 ezer forint között mozognak.
- Egy bruttó 420 ezer forintot kereső targoncás most körülbelül 280 ezer nettót visz haza, az új rendszerben viszont csak 262–265 ezret, vagyis havi 15–18 ezerrel kevesebbet.
- Egy belföldi sofőr bruttó 500 ezerrel jelenleg 332 ezret kap, az emelés után 310–315 ezret, ami 17–20 ezer mínuszt jelent.
- A mediánbért kereső raktáros vagy fuvarszervező (600–650 ezer bruttó) nettója 25–30 ezerrel csökkenne havonta.
Több százezres veszteség évente
Míg a legalacsonyabb jövedelműek nagyjából érintetlenek maradnának, a logisztika gerincét adó középső bérsávokat súlyosan érintené a változás. Egy sofőr vagy raktári dolgozó így éves szinten 200–300 ezer forint nettótól esne el, míg a magasabb beosztásban lévők vesztesége akár a 6–700 ezret is elérheti.
Bizonytalanság maradt
A TISZA Párt kommunikációja továbbra is adócsökkentésről beszél, a kritikusok azonban megszorításnak látják a tervet. Az viszont biztos: ha a sávos emelés lép életbe, a logisztika dolgozói a legnagyobb vesztesek közé kerülnek.