A Tisza adó hárommilliós veszteséget hozna a bíróknak

Világgazdaság írása szerint a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos adórendszert. Ez 416 ezer forintig 15 százalékos szja-t, 1,25 millió forintig 22 százalékot, efelett pedig 33 százalékos elvonást jelentene. A rendszer a dolgozók kétharmadát sújtaná.

Magyar Péter bevezetné a Tisza adót

A bírók fizetése a bérrendezés végére bruttó 2,25 millió forintra emelkedne. Ez a mostani szja mellett nettó 1,5 milliót jelentene, a progresszív adó viszont csak 1,26 millió forintot hagyna. Ez éves szinten 2,86 millió forinttal kevesebb jövedelmet jelent.

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: a katonák sem menekülnek, a legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. A kormány célja szerinte a katonák anyagi biztonságának megvédése.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Világgazdaság podcastjában úgy fogalmazott: a progresszív adózás beláthatatlan következményekkel járhat, lassítaná a bérek növekedését és csökkentené a foglalkoztatást. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum hitelességét, a szakértők veszélyesnek tartják a tervet.