23 perce
Az építőipari dolgozók bérét is megtépázná a Tisza-adó
Augusztus végén szivárgott ki, hogy Magyar Péter és pártja kormányra kerülése esetén bevezetné a Tisza-adót, ami gyökeresen átalakítaná a magyar szja-rendszert, a munkavállalók háromnegyedének kárára. A progresszív adóemelés az építőipari dolgozóktól is tízezreket venne el.
A Tisza-adó 2026 júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését vetíti előre, amelynek következtében a garantált bérminimumot alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne. A Tisza kalkulátorral könnyen kiszámolható, hogy hogyan érintené mindez az építőipari dolgozókat.
A Tisza-adót az építőipar is megsínylené
Veszprém vármegyében a jelenlegi nettó 308 353 forintos átlagbérből (bruttó 445 409 Ft) 66 811 forint szja-t fizetnek a mostani adórendszer szerint. A Tisza Párt által tervezett adóemelés után ez már a 22 százalékos adósávba kerül, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az összegre már 68 823 forint adót vonnak le, ami éves szinten 24 144 forint adót jelent, ennyivel kevesebbet vinnének haza az építőipari dolgozók az új adórendszer szerint.