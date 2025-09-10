Az építőipari dolgozók bérét is megtépázná a Tisza-adó

A Tisza-adó 2026 júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését vetíti előre, amelynek következtében a garantált bérminimumot alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne. A Tisza kalkulátorral könnyen kiszámolható, hogy hogyan érintené mindez az építőipari dolgozókat.

Magyar Péter a Tisza-adó bevezetését tervezi

Forrás: archív/veol.hu

A Tisza-adót az építőipar is megsínylené

Veszprém vármegyében a jelenlegi nettó 308 353 forintos átlagbérből (bruttó 445 409 Ft) 66 811 forint szja-t fizetnek a mostani adórendszer szerint. A Tisza Párt által tervezett adóemelés után ez már a 22 százalékos adósávba kerül, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az összegre már 68 823 forint adót vonnak le, ami éves szinten 24 144 forint adót jelent, ennyivel kevesebbet vinnének haza az építőipari dolgozók az új adórendszer szerint.