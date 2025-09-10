szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kevesebb fizetés

23 perce

Az építőipari dolgozók bérét is megtépázná a Tisza-adó

Címkék#Veszprém vármegyében#Tisza-adó#építőipar

Augusztus végén szivárgott ki, hogy Magyar Péter és pártja kormányra kerülése esetén bevezetné a Tisza-adót, ami gyökeresen átalakítaná a magyar szja-rendszert, a munkavállalók háromnegyedének kárára. A progresszív adóemelés az építőipari dolgozóktól is tízezreket venne el.

Veol.hu

A Tisza-adó 2026 júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését vetíti előre, amelynek következtében a garantált bérminimumot alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne. A Tisza kalkulátorral könnyen kiszámolható, hogy hogyan érintené mindez az építőipari dolgozókat.

Tisza-adó: Az építőipari dolgozók is rosszul járnának
Magyar Péter a Tisza-adó bevezetését tervezi
Forrás: archív/veol.hu

A Tisza-adót az építőipar is megsínylené

Veszprém vármegyében a jelenlegi nettó 308 353 forintos átlagbérből (bruttó 445 409 Ft) 66 811 forint szja-t fizetnek a mostani adórendszer szerint. A Tisza Párt által tervezett adóemelés után ez már a 22 százalékos adósávba kerül, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az összegre már 68 823 forint adót vonnak le, ami éves szinten 24 144 forint adót jelent, ennyivel kevesebbet vinnének haza az építőipari dolgozók az új adórendszer szerint. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu