Adóemelésre készülnek Magyar Péterék

21 perce

A Tisza-adó az ingatlanosok bérére is rácsapja az ajtót

Címkék#ingatlanügylet#Tisza-adó#átlagkereset#bér#teher

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza-adó háromsávos szja-tervezete azt jelenté, hogy 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos kulccsal kellene a munkavállalóknak számolni. Ez az ingatlanügyekkel foglalkozó dolgozók zsebéből is több tízezer forintot venne ki.

Veol.hu

A Tisza-adó a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresetére is negatív hatással lenne – derült ki egy korábbi elemzésből. Az ingatlanügyekkel foglalkozóknak is jelentős anyagi kieséssel kellene számolni. 

Tisza-adó: Magyar Péterék háromkulcsos adót vezetnének be
Tisza-adó: Kiszivárgott Magyar Péterék terve
Forrás: archív/veol.hu

A Tisza-adó negyedmillió forintot is kivehet a zsebünkből

Az ágazatban tevékenykedők feladatkörébe tartozik az ingatlan eladása vagy vétele, ingatlan bérbeadása, egyéb ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, mint például az ingatlan-értékbecslés vagy ingatlan-letétiügynöki tevékenység. Nem szabad elfelejteni, hogy a Tisza-adó bevezetésével az átlagbérek 20 ezer forinttal lennének kevesebbek, éves szinten pedig közel negyed millió forint mínuszt jelentene. A progresszív adózás a Veszprém vármegyei  dolgozók számára is pluszterhekkel járna. A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a veszprémi vármegyei ingatlanügyletekben dolgozóknál 483 197 forint a bruttó átlagkereset, ez 336 891 forintos nettó bért jelent. A Tisza-párt által tervezett megszorítás esetén közel 60 ezer forint plusz terhet jelentene az ágazatban dolgozóknak.

Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek a progresszív szja-ról. 

 

 

