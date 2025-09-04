A Tisza-adó az ingatlanosok bérére is rácsapja az ajtót

A Tisza-adó a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresetére is negatív hatással lenne – derült ki egy korábbi elemzésből. Az ingatlanügyekkel foglalkozóknak is jelentős anyagi kieséssel kellene számolni.

Tisza-adó: Kiszivárgott Magyar Péterék terve

Forrás: archív/veol.hu

A Tisza-adó negyedmillió forintot is kivehet a zsebünkből

Az ágazatban tevékenykedők feladatkörébe tartozik az ingatlan eladása vagy vétele, ingatlan bérbeadása, egyéb ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, mint például az ingatlan-értékbecslés vagy ingatlan-letétiügynöki tevékenység. Nem szabad elfelejteni, hogy a Tisza-adó bevezetésével az átlagbérek 20 ezer forinttal lennének kevesebbek, éves szinten pedig közel negyed millió forint mínuszt jelentene. A progresszív adózás a Veszprém vármegyei dolgozók számára is pluszterhekkel járna. A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a veszprémi vármegyei ingatlanügyletekben dolgozóknál 483 197 forint a bruttó átlagkereset, ez 336 891 forintos nettó bért jelent. A Tisza-párt által tervezett megszorítás esetén közel 60 ezer forint plusz terhet jelentene az ágazatban dolgozóknak.

Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek a progresszív szja-ról.