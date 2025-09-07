Kötcsén startolt a kampány: a Tisza-adó átverését leplezik le

Új szakaszához érkezett a választási küzdelem: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén indította el kampányát, amelynek célja a Tisza-adó veszélyeinek bemutatása. A mozgalom szerint Magyar Péter pártja eltitkolja, hogy a többkulcsos adó széles társadalmi rétegeket sújtana, nem csupán a legtehetősebbeket - írja a Magyar Nemzet.

Fotó: MW

A kampányvideóban Tarr Zoltán sokat idézett mondata is elhangzik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A szervezet szerint ez a kijelentés pontosan rávilágít a Tisza valódi szándékaira.

Tisza-adó nem igazságos, hanem súlyos átverés

A tisza-ado.hu oldalon egy kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mekkora veszteséget jelentene számára a Tisza-adó. A mozgalom hangsúlyozta, céljuk, hogy a választók ne essenek áldozatul a megtévesztésnek.

Kötcse így a politikai küzdelem egyik szimbólumává vált, ahol világossá tették: a Tisza-adó nem igazságos, hanem súlyos átverés.