Pápai Fidesz Csoport: Kibújt a tiszás szög a brüsszeli zsákból

A Tisza-csomag főleg azokat érintené, akiknek átlagkeresetük van, az új rendszerben nekik havonta több mint tízezer forinttal több adót kellene fizetniük. Évi ötmillió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos szja, de az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmi sáv esetében már 22 százalékot kellene adózni, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az adókulcs.

Dálnoki Áron, a Tisza-csomag megalkotója és Magyar Péter

Fotó: Magyar Nemzet

A Tisza-csomag megfelel a brüsszeli elvárásoknak

A tervezettel kapcsolatban megkerestük a Pápai Fidesz Csoportot, mely a következő választ adta megkeresésünkre:

– A tervezett Tisza-adó a mostani személyi jövedelemadóhoz képest jelentős adóemelést jelent, ami több millió munkavállaló számára lényegesen magasabb, esetenként több mint kétszeres szja-befizetést eredményezhet. A családi adókedvezmények szintén tervezett megszüntetésével ugyanakkor a magyar családok további jelentős jövedelemtől eshetnek el. Ebből senki nem kér Magyarországon, ismét kibújt a tiszás szög a brüsszeli zsákból – áll a csoport közleményében.