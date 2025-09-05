24 perce
Pápai Fidesz Csoport: Kibújt a tiszás szög a brüsszeli zsákból
Néhány napja robbant a bomba, Magyar Péter és pártja kormányra kerülés esetén bevezetné a Tisza-csomagot, amely progresszív, háromkulcsos szja-rendszert vetít előre. A Fidesz pápai csoportja rámutatott, amennyiben ez megvalósul, munkavállalók, családok kerülhetnek nehéz helyzetbe.
A Tisza-csomag főleg azokat érintené, akiknek átlagkeresetük van, az új rendszerben nekik havonta több mint tízezer forinttal több adót kellene fizetniük. Évi ötmillió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos szja, de az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmi sáv esetében már 22 százalékot kellene adózni, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az adókulcs.
A Tisza-csomag megfelel a brüsszeli elvárásoknak
A tervezettel kapcsolatban megkerestük a Pápai Fidesz Csoportot, mely a következő választ adta megkeresésünkre:
– A tervezett Tisza-adó a mostani személyi jövedelemadóhoz képest jelentős adóemelést jelent, ami több millió munkavállaló számára lényegesen magasabb, esetenként több mint kétszeres szja-befizetést eredményezhet. A családi adókedvezmények szintén tervezett megszüntetésével ugyanakkor a magyar családok további jelentős jövedelemtől eshetnek el. Ebből senki nem kér Magyarországon, ismét kibújt a tiszás szög a brüsszeli zsákból – áll a csoport közleményében.