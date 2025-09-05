Tisza-csomag: Súlyos következményekkel számolhat a turizmus

A Tisza-csomag lehetséges hatásairól Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke a turizmus.com-nak elmondta: az új adórendszer különösen érzékenyen érintené a turizmusban dolgozókat. Példaként említette, hogy egy szállodai front office menedzser, aki havi bruttó 1 millió forintot keres, évente közel félmillió forinttal vihetne haza kevesebbet.

A Tisza-csomag rengeteg pénzt venne ki a szektorban dolgozó 450 ezer ember zsebéből

Forrás: Getty Images

A Tisza-csomag drasztikusan érinti a turizmusban dolgozó családokat

Egy utazási irodai szakember esetében, aki bruttó 800 ezer forintos fizetésért dolgozik, a veszteség évente körülbelül 300 ezer forint lenne.

A szektorban foglalkoztatottak többsége azonban még ennél is alacsonyabb bérszinten dolgozik. A KSH adatai szerint 2025 első negyedévében Veszprém vármegyében a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban dolgozók nettó átlagbére 293 205 forint (bruttó 422 741 forint) volt.

450 ezer munkavállaló

Nem szabad elfelejteni, a turizmus a magyar GDP 14 százalékát adja, és mintegy 450 ezer ember dolgozik a szektor különböző területein – szállodákban, vendéglátóhelyeken, múzeumokban, fürdőkben, közlekedési cégeknél. Ők jellemzően akkor dolgoznak, amikor a vendégek pihennek, és bár munkájuk nélkülözhetetlen, sokszor alacsony fizetésért végzik azt.

Magyar Péter nem becsüli meg a turizmusban dolgozók munkáját

Forrás: archív/veol.hu

Mi lesz a vállalkozásokkal?

A tervezett adóemelés nemcsak a munkavállalókat, hanem a cégeket is nehéz helyzetbe hozhatja. Az ágazatban évek óta gondot jelent a munkaerőhiány és a bérfeszültség. Ha a munkavállalók nettó fizetése csökken, a cégeknek még nagyobb bérigényekkel kell majd szembenézniük, miközben a bevételek nem feltétlenül nőnek ilyen ütemben.