Adóemelés

28 perce

Tisza-csomag: Súlyos következményekkel számolhat a turizmus

Címkék#turizmusban#Tisza-csomag#Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány#megszorítások

Az elmúlt hetek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó híre, hogy a Magyar Péter és pártja választási győzelme esetén többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be Tisza-csomag néven. A nyilvánosságra került adókulcsok alapján már most kiszámolható, hogy a változás miként érintené a turizmusban dolgozókat.

Veol.hu

A Tisza-csomag lehetséges hatásairól Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke a turizmus.com-nak elmondta: az új adórendszer különösen érzékenyen érintené a turizmusban dolgozókat. Példaként említette, hogy egy szállodai front office menedzser, aki havi bruttó 1 millió forintot keres, évente közel félmillió forinttal vihetne haza kevesebbet. 

Tisza-csomag: A turizmus is megsínylené az adótervezetet
A Tisza-csomag rengeteg pénzt venne ki a szektorban dolgozó 450 ezer ember zsebéből
Forrás: Getty Images

A Tisza-csomag drasztikusan érinti a turizmusban dolgozó családokat

Egy utazási irodai szakember esetében, aki bruttó 800 ezer forintos fizetésért dolgozik, a veszteség évente körülbelül 300 ezer forint lenne.
A szektorban foglalkoztatottak többsége azonban még ennél is alacsonyabb bérszinten dolgozik. A KSH adatai szerint 2025 első negyedévében Veszprém vármegyében a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban dolgozók nettó átlagbére 293 205 forint (bruttó 422 741 forint) volt. 

450 ezer munkavállaló
Nem szabad elfelejteni, a turizmus a magyar GDP 14 százalékát adja, és mintegy 450 ezer ember dolgozik a szektor különböző területein – szállodákban, vendéglátóhelyeken, múzeumokban, fürdőkben, közlekedési cégeknél. Ők jellemzően akkor dolgoznak, amikor a vendégek pihennek, és bár munkájuk nélkülözhetetlen, sokszor alacsony fizetésért végzik azt.

Magyar Péter nem becsüli meg a turizmusban dolgozók munkáját
Forrás: archív/veol.hu

Mi lesz a vállalkozásokkal?
A tervezett adóemelés nemcsak a munkavállalókat, hanem a cégeket is nehéz helyzetbe hozhatja. Az ágazatban évek óta gondot jelent a munkaerőhiány és a bérfeszültség. Ha a munkavállalók nettó fizetése csökken, a cégeknek még nagyobb bérigényekkel kell majd szembenézniük, miközben a bevételek nem feltétlenül nőnek ilyen ütemben.

 

