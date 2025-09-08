A Tisza-csomag a vidéket is tönkre tenné

A Tisza-csomag a dolgozók kétharmadát hátrányosan érintené – köztük a mezőgazdaságban tevékenykedőket is. Az állat- és növénytermesztőknek például évente közel 100 ezer forinttal kellene többet befizetniük.

Magyar Péter a Tisza-csomag bevezetését tervezi

Forrás: Kisalföld

A Tisza-csomag súlyos teher a vidéknek is

A tervezett változtatás a legtöbb ágazatban érezhetően csökkentené a nettó jövedelmeket: sok helyen havi tízezrekkel, éves szinten pedig akár százezrekkel kevesebb maradna a dolgozók pénztárcájában. Nem kivétel ez alól a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat ágazata sem. Ebbe a körbe tartozik a növénytermesztés, az állattenyésztés, az erdőgazdálkodás, valamint a vadgazdálkodás és minden, a gazdaságban nevelt vagy természetes élőhelyen tenyésztett állattal kapcsolatos tevékenység.

A gazdák rosszul járnának a Tisza-csomaggal

Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Veszprémben négy év alatt 400 ezer forint mínusz

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Veszprém vármegyében a mezőgazdasági dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 534 015 forint, ami nettóban 369 672 forint. A mostani szabályok szerint havonta 80 102 forintnyi szja-terhet viselnek. A Tisza-adóval azonban ez az összeg 88 317 forintra nőne, azaz a munkavállalóknak éves szinten közel 98 573 forinttal többet kellene befizetniük, ami négy év alatt 394 290 forintnyi jövedelemcsökkenést jelentene.