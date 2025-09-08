szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóemelés

1 órája

A Tisza-csomag a vidéket is tönkre tenné

Címkék#Veszprém vármegyében#Tisza-csomag#jövedelem#mezőgazdaság

A Tisza Párt tervei szerint újra bevezetnék a többkulcsos személyi jövedelemadót. A Tisza-csomag elképzelés alapján 416 ezer forintig 15 százalékos, 1,25 millió forintig 22 százalékos, efelett pedig 33 százalékos adókulcs lépne életbe.

Veol.hu

A Tisza-csomag a dolgozók kétharmadát hátrányosan érintené – köztük a mezőgazdaságban tevékenykedőket is. Az állat- és növénytermesztőknek például évente közel 100 ezer forinttal kellene többet befizetniük.

Tisza-csomag: A dolgozók kétharmadát hátrányosan érintené
Magyar Péter a Tisza-csomag bevezetését tervezi
Forrás: Kisalföld

A Tisza-csomag súlyos teher a vidéknek is

A tervezett változtatás a legtöbb ágazatban érezhetően csökkentené a nettó jövedelmeket: sok helyen havi tízezrekkel, éves szinten pedig akár százezrekkel kevesebb maradna a dolgozók pénztárcájában. Nem kivétel ez alól a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat ágazata sem. Ebbe a körbe tartozik a növénytermesztés, az állattenyésztés, az erdőgazdálkodás, valamint a vadgazdálkodás és minden, a gazdaságban nevelt vagy természetes élőhelyen tenyésztett állattal kapcsolatos tevékenység.

A gazdák rosszul járnának a Tisza-csomaggal
Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Veszprémben négy év alatt 400 ezer forint mínusz

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Veszprém vármegyében a mezőgazdasági dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 534 015 forint, ami nettóban 369 672 forint. A mostani szabályok szerint havonta 80 102 forintnyi szja-terhet viselnek. A Tisza-adóval azonban ez az összeg 88 317 forintra nőne, azaz a munkavállalóknak éves szinten közel 98 573 forinttal többet kellene befizetniük, ami négy év alatt 394 290 forintnyi jövedelemcsökkenést jelentene.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu