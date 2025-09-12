szeptember 12., péntek

Adóemelés

A tudomány területén dolgozók is százezreket bukhatnak évente a Tisza-adóval

Címkék#Tisza Pár#Tisza-adó#tudomány

A nyilvánosságra került dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülve a 2010 előtti progresszív szja-modellt állítanák vissza. Ez alapján évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió forint között 22 százalékot, míg efölött 33 százalékot kellene fizetni.

A kormány által megkezdett béremelés kárba veszhet, ha életbe lép a Tisza Párt adóterve. A Tisza-adó a tudományos területeken dolgozók nettó átlagkeresetére is negatív hatással lenne, mivel a jelenlegi adószintet csupán egy szűk réteg tarthatná meg, míg már az átlagkereset is a 22 százalékos sávba kerülne.

A tudományos területen dolgozóknak is fájna a Tisza Párt adóterve
Fotó: MTI

A Tisza Párt megtépázná a tudományos területen dolgozók fizetését

Veszprém vármegyében a tudományos ágazatban dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 645 443 forint, ami nettóban 458 246 forintot jelent. A mostani szabályok alapján havonta 96 816 forint szja-terhet viselnek. A Tisza tervei szerint ez 112 831 forintra emelkedne, ami éves szinten több mint 192 172 forintos pluszelvonást jelentene, azaz négyéves szinten 768 688 Ft szja-emelkedéssel járna. 

 

