A tudomány területén dolgozók is százezreket bukhatnak évente a Tisza-adóval
A nyilvánosságra került dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülve a 2010 előtti progresszív szja-modellt állítanák vissza. Ez alapján évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió forint között 22 százalékot, míg efölött 33 százalékot kellene fizetni.
A kormány által megkezdett béremelés kárba veszhet, ha életbe lép a Tisza Párt adóterve. A Tisza-adó a tudományos területeken dolgozók nettó átlagkeresetére is negatív hatással lenne, mivel a jelenlegi adószintet csupán egy szűk réteg tarthatná meg, míg már az átlagkereset is a 22 százalékos sávba kerülne.
A Tisza Párt megtépázná a tudományos területen dolgozók fizetését
Veszprém vármegyében a tudományos ágazatban dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 645 443 forint, ami nettóban 458 246 forintot jelent. A mostani szabályok alapján havonta 96 816 forint szja-terhet viselnek. A Tisza tervei szerint ez 112 831 forintra emelkedne, ami éves szinten több mint 192 172 forintos pluszelvonást jelentene, azaz négyéves szinten 768 688 Ft szja-emelkedéssel járna.
