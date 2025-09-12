A tudomány területén dolgozók is százezreket bukhatnak évente a Tisza-adóval

A kormány által megkezdett béremelés kárba veszhet, ha életbe lép a Tisza Párt adóterve. A Tisza-adó a tudományos területeken dolgozók nettó átlagkeresetére is negatív hatással lenne, mivel a jelenlegi adószintet csupán egy szűk réteg tarthatná meg, míg már az átlagkereset is a 22 százalékos sávba kerülne.

A tudományos területen dolgozóknak is fájna a Tisza Párt adóterve

A Tisza Párt megtépázná a tudományos területen dolgozók fizetését

Veszprém vármegyében a tudományos ágazatban dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 645 443 forint, ami nettóban 458 246 forintot jelent. A mostani szabályok alapján havonta 96 816 forint szja-terhet viselnek. A Tisza tervei szerint ez 112 831 forintra emelkedne, ami éves szinten több mint 192 172 forintos pluszelvonást jelentene, azaz négyéves szinten 768 688 Ft szja-emelkedéssel járna.