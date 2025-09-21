Mráz Ágoston Sámuel: tíz nap alatt bizonyíthat a Tisza Párt

Mráz Ágoston Sámuel figyelmeztetett: a Tisza Párt számára döntő jelentőségű a következő időszak. Októberig 318 jelölt bemutatása vár rájuk, ami egyszerre logisztikai kihívás és politikai próba. Ha ezt nem sikerül teljesíteni, az az egész mozgalom jövőjét megkérdőjelezheti, mondhatni a Tisza Párt jelöltbemutatási határidő szorításában van.

mráz Ágoston szerint a következő napok dönthetnek a Tisza Párt jövőjéről.

Forrás: HírTV

A Tisza Párt adóval és Ruszin-Szendivel került negatív fénybe

Az elmúlt napok közéleti vitáiban a kormány kezében volt a kezdeményezés. A közbeszéd főként a Tisza-adóról, valamint Ruszin-Szendi fegyverviselési ügyéről és a 3 százalékos Otthon Start programról szólt. A politika iránt aktívan érdeklődők figyelmét a Fidesz frakcióülése és a Digitális Polgári Kör rendezvénye kötötte le.

Mráz hozzátette: október 1-jétől lép életbe a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles támogatást szerezhet a kormánynak. Magyar Péter orosz energiához való hozzállása viszont egyértelmá: korábban egyértelműen elutasította az orosz energia felhasználását, ami egybevág Ursula von der Leyen terveivel. Az elemző szerint ez veszélyes vitákhoz vezethet, hiszen Magyarország tárgyalási pozícióit gyengíti, és megerősíti a kormánypárti bírálatokat.

