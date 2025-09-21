szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kényszerhelyzet

39 perce

Mráz Ágoston Sámuel: tíz nap alatt bizonyíthat a Tisza Párt

Címkék#Tisza Párt#Digitális Polgári Kör#Tisza-adó#mráz Ágoston#Ursula von der Leyen

Fontos időszak jön. A Nézőpont Intézet igazgatója úgy látja: a Tisza Párt előtt álló tíz nap mutatja meg, mennyire életképes a mozgalom. A jelöltállítás minden párt számára kemény vizsga.

Veol.hu

Mráz Ágoston Sámuel figyelmeztetett: a Tisza Párt számára döntő jelentőségű a következő időszak. Októberig 318 jelölt bemutatása vár rájuk, ami egyszerre logisztikai kihívás és politikai próba. Ha ezt nem sikerül teljesíteni, az az egész mozgalom jövőjét megkérdőjelezheti, mondhatni a Tisza Párt jelöltbemutatási határidő szorításában van.

Az elemző szerint októberig 318 jelöltet kell bemutatnia a Tisza Pártnak. A következő napok dönthetnek a mozgalom jövőjéről.
mráz Ágoston szerint a következő napok dönthetnek a Tisza Párt jövőjéről.
Forrás: HírTV

A Tisza Párt adóval és Ruszin-Szendivel került negatív fénybe

Az elmúlt napok közéleti vitáiban a kormány kezében volt a kezdeményezés. A közbeszéd főként a Tisza-adóról, valamint Ruszin-Szendi fegyverviselési ügyéről és a 3 százalékos Otthon Start programról szólt. A politika iránt aktívan érdeklődők figyelmét a Fidesz frakcióülése és a Digitális Polgári Kör rendezvénye kötötte le.

Mráz hozzátette: október 1-jétől lép életbe a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles támogatást szerezhet a kormánynak. Magyar Péter orosz energiához való hozzállása viszont egyértelmá: korábban egyértelműen elutasította az orosz energia felhasználását, ami egybevág Ursula von der Leyen terveivel. Az elemző szerint ez veszélyes vitákhoz vezethet, hiszen Magyarország tárgyalási pozícióit gyengíti, és megerősíti a kormánypárti bírálatokat.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu