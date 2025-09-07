szeptember 7., vasárnap

Tisza-adó

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult

Címkék#Tisza Pár#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#adóemelés

Országos kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt megszorító tervei ellen. A kiszivárgott dokumentumok szerint brutális adóemelés készül, amelyet csak a választások után vallanának be.

Veol.hu

A mozgalom közleménye világossá tette: a Tisza Párt 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetne be, amely minden családot terhelne. Nemcsak a tehetősebbeket, hanem az átlag alatti keresőket is súlyosan sújtaná a rendszer.

A Tisza Párt adóemelése minden családot terhelne
Fotó: archív

Tarr Zoltán, a párt alelnöke kiszivárgott felvételeken maga is elismerte, hogy szándékosan hallgatnak terveikről. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – fogalmazott, illetve hozzátette: „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az Ellenállás Mozgalom szerint ez beismerés: a Tisza a választók megtévesztésére épít.

A Tisza Párt adóemelése mindenkit érintene

Az országos kampány részeként egy kalkulátor is készült, amely megmutatja, mennyi pénzt veszítene egy veszprémi család a Tisza-adó miatt. A számok egyértelműek: a brutális adóemelés mindenkit érintene.

A mozgalom szerint a magyaroknak joguk van tudni, milyen megszorításokat tervez a Tisza Párt. Ezért terjesztik országszerte a figyelmeztetést: a titkolt adócsomag valós veszélyt jelent.

 

