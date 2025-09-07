2 órája
Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult
Országos kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt megszorító tervei ellen. A kiszivárgott dokumentumok szerint brutális adóemelés készül, amelyet csak a választások után vallanának be.
A mozgalom közleménye világossá tette: a Tisza Párt 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetne be, amely minden családot terhelne. Nemcsak a tehetősebbeket, hanem az átlag alatti keresőket is súlyosan sújtaná a rendszer.
Tarr Zoltán, a párt alelnöke kiszivárgott felvételeken maga is elismerte, hogy szándékosan hallgatnak terveikről. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – fogalmazott, illetve hozzátette: „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az Ellenállás Mozgalom szerint ez beismerés: a Tisza a választók megtévesztésére épít.
A Tisza Párt adóemelése mindenkit érintene
Az országos kampány részeként egy kalkulátor is készült, amely megmutatja, mennyi pénzt veszítene egy veszprémi család a Tisza-adó miatt. A számok egyértelműek: a brutális adóemelés mindenkit érintene.
A mozgalom szerint a magyaroknak joguk van tudni, milyen megszorításokat tervez a Tisza Párt. Ezért terjesztik országszerte a figyelmeztetést: a titkolt adócsomag valós veszélyt jelent.