Progresszív adózást hozna vissza a Tisza – pedagógusok és orvosok fizetnék meg az árát

Az új adókulcs mindenkire lecsap

1 órája

Címkék#Tisza Párt#pedagógus#orvos

A Tisza Párt legújabb adótervei jelentősen átalakítanák a jelenlegi rendszert, és sokak számára érezhető változást hoznának a nettó jövedelmekben.

Veol.hu
Forrás: iStock

Fotó: Wavebreakmedia

A Tisza párt elképzelése szerint a minimálbért keresők személyi jövedelemadója 15 százalékról 9 százalékra csökkenne, míg a mediánbér alatt keresők is kedvezményesebb kulccsal számolhatnának. Az átlagbér fölött azonban maradna a jelenlegi 15 százalékos szint, vagyis ezen a sávon nem történne emelés. Emellett a Tisza vagyonadót is bevezetne: az ötmilliárd forint fölötti magánvagyonokat egy százalékos különadó terhelné. További változás, hogy az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfája a mostani 27-ről 5 százalékra csökkenne.

Fotó: Drazen Zigic / Forrás: iStock

Ugyanakkor a nyilvánosságra került dokumentum másik oldala szerint a Tisza visszahozná a 2010 előtti progresszív adózást, amely több ágazatban dolgozók terheit növelné. Az elképzelés értelmében évi ötmillió forintig maradna a 15 százalékos adókulcs, ám 5 és 15 millió forint közötti jövedelemnél már 22 százalékos sáv lépne életbe, míg a 15 millió forint felett keresőknek 33 százalékot kellene fizetniük. Ez a változtatás különösen az egészségügyi és oktatási dolgozókat érintené érzékenyen.

Egy Veszprém vármegyei átlagos pedagógus bruttó bére jelenleg 670 606 forint, amely nettóban 459 916 forintot jelent. A mostani szabályok alapján havonta 100 591 forint szja-terhet viselnek. A Tisza tervei szerint ez 118 367 forintra emelkedne, ami havonta közel 18 ezer forint többletet, éves szinten pedig több mint 213 ezer forintos plusz elvonást jelentene. A kritikusok szerint ez a modell ugyan a legalacsonyabb keresetűeknek kedvezne, de a középrétegek jelentős része rosszabbul járna vele.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
