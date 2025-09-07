Többet adózhatnak a pénzügyi területén dolgozók a Tisza Párt tervei szerint

Egy nemrégiben nyilvánosságra került dokumentum szerint Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülésük esetén visszaállítanák a 2010 előtti progresszív adórendszert. Ez azt eredményezné, hogy a jelenlegi adókulcsot csak kevesen tarthatnák meg, miközben már az átlagjövedelem is a 22 százalékos sávba esne. A Tisza-adó alapján évi 5 millió forintig maradna a mostani 15 százalékos adó, 5 és 15 millió között 22 százalékos, 15 millió felett pedig 33 százalékos kulcsot vezetnének be.

A pénzügyi területen dolgozók számára éves szinten több mint 50 ezer forintos pluszelvonást jelentene a Tisza Párt adórendszere

Fotó: MW

A Tisza Párt a pénzügyi területen dolgozókat sem kímélné

Mint ismert, Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy belső fórumon arról beszélt: a választások után minden lehetséges, addig azonban a progresszív szja kérdését csak egymás között tárgyalják.

Veszprém vármegyében a pénzügyben dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 478 549 forint, ami nettóban 339 634 forintot jelent. A mostani szabályok alapján havonta 71 782 forint szja-terhet viselnek. A Tisza tervei szerint ez 76 114 forintra emelkedne, ami éves szinten több mint 51 981 forintos pluszelvonást jelentene, azaz négyéves szinten 207 925 Ft szja-emelkedéssel járna.