szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-adó

52 perce

Többet adózhatnak a pénzügyi területén dolgozók a Tisza Párt tervei szerint

Címkék#Tisza Pár#pénzügy#adóemelés#Magyar Péter

A kormány által elindított béremelés veszélybe kerülhet, ha életbe lép a Tisza Párt adóterve. A tervezett úgynevezett Tisza-adó a pénzügy területén dolgozók nettó átlagbérére is kedvezőtlenül hatna.

Veol.hu

Egy nemrégiben nyilvánosságra került dokumentum szerint Magyar Péter és a Tisza Párt kormányra kerülésük esetén visszaállítanák a 2010 előtti progresszív adórendszert. Ez azt eredményezné, hogy a jelenlegi adókulcsot csak kevesen tarthatnák meg, miközben már az átlagjövedelem is a 22 százalékos sávba esne. A Tisza-adó alapján évi 5 millió forintig maradna a mostani 15 százalékos adó, 5 és 15 millió között 22 százalékos, 15 millió felett pedig 33 százalékos kulcsot vezetnének be. 

A pénzügyi területen dolgozók számára éves szinten több mint 50 ezer forintos pluszelvonást jelentene a Tisza Párt adórendszere
A pénzügyi területen dolgozók számára éves szinten több mint 50 ezer forintos pluszelvonást jelentene a Tisza Párt adórendszere
Fotó: MW

A Tisza Párt a pénzügyi területen dolgozókat sem kímélné

Mint ismert, Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy belső fórumon arról beszélt: a választások után minden lehetséges, addig azonban a progresszív szja kérdését csak egymás között tárgyalják.

Veszprém vármegyében a pénzügyben dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 478 549 forint, ami nettóban 339 634 forintot jelent. A mostani szabályok alapján havonta 71 782 forint szja-terhet viselnek. A Tisza tervei szerint ez 76 114 forintra emelkedne, ami éves szinten több mint 51 981 forintos pluszelvonást jelentene, azaz négyéves szinten 207 925 Ft szja-emelkedéssel járna. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu