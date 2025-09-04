Tisza-adó: Magyar Péterék politikája a Gyurcsány-kormányt idézi

Hegedűs Barbara úgy fogalmazott, mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza-adóval mindenki rosszabbul járna, a Tisza Párt az adóemelések kormányát hozná el. Szemben ezzel a Fidesz-KDNP az elmúlt tizenöt évben azon dolgozott, hogy minél kevesebb adót kelljen fizetni, emellett minden idők legszélesebb adócsökkentési programját hajtja végre. Ennek bizonyítéka a családi adókedvezmény megduplázása, a csed és gyed adómentessége, októbertől pedig elindul a háromgyermekes, majd a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége.

A Tisza Párt az adóemelések kormányát hozná el

Fotó: MW

Hegedűs Barbara úgy gondolja, felháborító, hogy a kiszivárgott felvételek és dokumentumok alapján a Tisza Párt adóemelésre készül, és az is, hogy a kampánystratégiájuk az, hogy ezeket az intézkedéseket és terveket eltitkolják a választók elől. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének szavaival élve: "nem beszélhetnek ezekről, mert belebuknának", tehát az a cél, hogy a választásokig a magyarokat súlyosan érintő elképzeléseiket a nyilvánosság ne ismerhesse meg - idézte fel Hegedűs Barbara. Az országgyűlési képviselő úgy gondolja, egy demokratikus rendszerben, a választások előtt ez elfogadhatatlan. Hozzátette, a kampánynak arról kell szólnia, hogy minden induló pártnak el kell mondania azt, milyen politikai céljai vannak, milyen politikai stratégiája van, hogyan kormányoznának, a választások után pedig kötelezően kommunikálnia kell, hogy ígéreteit hogyan váltotta be.

Hegedűs Barbara: A Tisza Párt minden szavát meg kell kérdőjeleznünk

A Fidesz-KDNP kormánya tisztázta az elmúlt években, hogy a magyar nemzeti szuverenitás védelme elsődleges a nemzetközi és európai politikában, ezenkívül pedig például az adócsökkentés és a rezsivédelem kiemelt szerepet kap. A magyar polgárok, a magyar családok mindennapi életének könnyítése, anyagi támogatása a nemzeti kormány fő célja - hangsúlyozta Hegedűs Barbara. Úgy gondolja, bármit fog mondani ezután a Tisza Párt a kampányban, minden szavukat meg kell kérdőjelezni, mivel ők is elismerték, hogy ha beszélnek a terveikről, akkor abba belebuknak. Az országgyűlési képviselő szerint a legérdekesebb kérdés tehát az, hogy mi van még a tarsolyukban, milyen elképzeléseik lehetnek még valójában kormányra kerülésük esetén.