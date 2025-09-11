szeptember 12., péntek

A Tisza Párt őket is megszorongatja

35 perce

Autószerelők, figyelem! Progresszív adóval több tízezer forinttal kevesebb marad a zsebben

A napokban nyilvánosságra került dokumentum szerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén bevezetné az úgynevezett Tisza-adót, visszahozva a 2010 előtti progresszív személyi jövedelemadó-rendszert. Ez azt jelenti, hogy a jövedelmek különböző sávokra oszlanának, és az adókulcs, illetve a fizetendő adó a kereset mértékétől függene.

Veol.hu

A Tisza Párt tervei szerint az évi ötmillió forintig szerzett jövedelmek maradnának a jelenlegi 15 százalékos adókulcs alatt. Az ötmillió és 15 millió forint közötti keresetek már 22 százalékkal adóznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos kulcs vonatkozna. Ez azt jelenti, hogy a mostani egykulcsos rendszer után ismét a jövedelmi sávok döntenék el, ki mennyit fizet be az államkasszába.

A Tisza Párt új adóterve szerint az autószerelők is többet fizetnének
Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A Tisza Párt sokkoló adója: az autószerelőknek már a középsáv is fájni fog

A változás különösen érzékenyen érintené a középosztályt, például a gépjárműjavítás ágazatában dolgozókat. Veszprém vármegyében a bruttó átlagfizetés ezen a területen 464 670 forint, ami nettóban 401 669 forintot jelent. Jelenleg a havi szja-kötelezettség 69 701 Ft, míg a Tisza-adó javaslata szerint ugyanez a munkavállaló havi 73 061 Ft-ot fizetne, tehát a különbség 3360 Ft havonta.

Az éves különbözet így:

40 323 forinttal több adó évente

Négy év alatt ez összesen:

161 291 forint

Ez jól mutatja, hogy a középfizetésű gépjárműjavító szakemberek is komoly többletterhet éreznének, ha a javaslat életbe lépne. A rendszer nemcsak a magasabb keresetűeket sújtaná, hanem a középosztályt és a családokat is, mivel a jövedelmi sávok újra meghatároznák, ki mennyit fizet az államnak.

A szakértők szerint a Tisza-adó visszatérése érdemi változást hozna a magyar adórendszerben. A gépjárműjavításban dolgozó átlagos munkavállalók már most is a középső, 22 százalékos adósávba esnek, így sokan számíthatnak a jelenleginél magasabb terhekre. Az érintetteknek érdemes felkészülni, és szükség esetén a családi költségvetés újratervezésével kezelni a várható többletköltséget.

 

