A szórakoztatóipar képviselőit sem kíméli a Tisza-adó

A Tisza Párt elképzelései szerint az évi ötmillió forintig terjedő jövedelmekre továbbra is a jelenlegi 15 százalékos adókulcs vonatkozna. Az ötmillió és 15 millió forint közötti kereseteket már 22 százalékos adó terhelné, míg a 15 millió forint feletti összegek után 33 százalékot kellene fizetni. Vagyis a jelenlegi egykulcsos rendszer helyett ismét a jövedelmi sávok határoznák meg, ki mekkora részt fizetne be az államkasszába.

A Tisza Párt a szórakoztatóipari dolgozókat sem kíméli

A szórakoztatóiparban dolgozóknak sem lesz túl szórakoztató a Tisza Párt adóemelése

A változtatás érzékenyen fogja érinteni a szórakoztató iparban dolgozókat. Veszprém vármegyében ezen a területen a bruttó átlagkereset 516 498 forint, amely nettóban 372 601 forintnak felel meg. Jelenleg a havi személyi jövedelemadó 77 475 forint, a Tisza-adó terve szerint azonban ugyanez a dolgozó 84 463 forintot fizetne havonta, vagyis évente 83 858 forinttal több SZJA-t kellene fizetnie, négy év alatt pedig 335 433 Ft-tal kellen többet fizetni.

Az érintetteknek érdemes felkészülni, és szükség esetén a családi költségvetés újratervezésével kezelni a várható többletköltséget.