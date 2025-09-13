szeptember 13., szombat

A szórakoztatóipar képviselőit sem kíméli a Tisza-adó

A napokban nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a Tisza Párt kormányra kerülve bevezetné a Tisza-adónak nevezett intézkedést, amely a 2010 előtti progresszív személyi jövedelemadó-rendszert állítaná vissza. Ennek értelmében a jövedelmek több sávra lennének bontva, és a fizetendő adó, illetve az adókulcs nagysága a kereset mértékéhez igazodna.

A Tisza Párt elképzelései szerint az évi ötmillió forintig terjedő jövedelmekre továbbra is a jelenlegi 15 százalékos adókulcs vonatkozna. Az ötmillió és 15 millió forint közötti kereseteket már 22 százalékos adó terhelné, míg a 15 millió forint feletti összegek után 33 százalékot kellene fizetni. Vagyis a jelenlegi egykulcsos rendszer helyett ismét a jövedelmi sávok határoznák meg, ki mekkora részt fizetne be az államkasszába.

A szórakoztatóiparban dolgozóknak sem lesz túl szórakoztató a Tisza Párt adóemelése

A változtatás érzékenyen fogja érinteni a szórakoztató iparban dolgozókat. Veszprém vármegyében ezen a területen a bruttó átlagkereset 516 498 forint, amely nettóban 372 601 forintnak felel meg. Jelenleg a havi személyi jövedelemadó 77 475 forint, a Tisza-adó terve szerint azonban ugyanez a dolgozó 84 463 forintot fizetne havonta, vagyis évente 83 858 forinttal több SZJA-t kellene fizetnie, négy év alatt pedig 335 433 Ft-tal kellen többet fizetni. 

 Az érintetteknek érdemes felkészülni, és szükség esetén a családi költségvetés újratervezésével kezelni a várható többletköltséget.

 

 

