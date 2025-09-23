Így nézne ki a világ egy apokalipszis után: elképesztő fotók a TMK-ból

A gyár szívében, elrejtve a burjánzó zöld növényzet mögött, áll egy egykor fontos szerepet betöltő épület. A TMK, vagyis a tervszerű megelőző karbantartás központja. A rozsda és a penész mostanra átvette az uralmat, de a falak még őrzik a munkások nyüzsgésének emlékét, akik itt javították és tartották karban a gyár gépeit. Az omladozó falak és a kifakult ajtók mintha még mindig suttognák az ipari múlt zúgását.

A TMK omladozó épületében a rozsda, a penész és a feledés lassan átveszi az uralmat.

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook

A TMK falai időt őriznek

Ahogy korábbi cikkünkben egy elhagyatott üveggyárról írtunk részletesen, most egy gyár TMK-épületét szeretnénk megemlíteni ami már az enyészeté: belépve az épületbe, a múlt darabjai hevernek szanaszét. A sarokban szétesett számológépek, nyomtatók és írógépszerű készülékek porladnak a földön, mintha egy félbehagyott műszak végén egyszerűen ottfelejtették volna őket. Az íróasztalok romjai között széthullott iratkötegek, penészes dossziék és kifakult könyvek pihennek, amelyek ma már csak árnyékai valaha szigorúan vezetett karbantartási naplóknak. A szekrények polcai meggörnyedtek a súly alatt, papírfascikulumok dőlnek egymásnak, mintha még kapaszkodnának a rend utolsó illúziójába. Minden lap egy történetet rejthet: elromlott motorok, rutinellenőrzések, hibajegyzékek.