Íme Veszprém vármegye top 10 kozmetikusa – Varga Ildikó válasza az őszi arcápolásról

Top 10 kozmetikus Veszprém vármegyében: Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen fordulnak kozmetikushoz, hiszen a nyári napsütés, sós víz, klóros medencék nem kímélték bőrünket. A bőr vízhiányossá válhat, pigmentfoltok jelennek meg, a hidratálás pedig kiemelten fontossá válik. Egy Facebook-felhívásunkban arra kértük olvasóinkat, írják meg, szerintük ki a legjobb kozmetikus Veszprém vármegyében. A felhívás alatt összesen 291 hozzászólás gyűlt össze, most közreadjuk a TOP 10-es rangsort, valamint azokat a neveket is, akik szintén sok szavazatot kaptak.

Top 10 kozmetikus / szalon Veszprém vármegyében (olvasói szavazatok alapján)

Forrás: veol.hu

Szijártó‑Bakonyi Gréta – ALOE Szalon, Veszprém Hegedüs‑Zsemberi Zsuzsanna – Tapolca Varga Ildikó – Ági Kozmetika és Sminktetoválás Szalon, Balatonfüred Erzsébet Dolgosné Pető – Pápa‑Tapolcafő Zoltán Kertész Cziráki Zsoltné Kinga – Pipacs Szépségsziget Keserű Reni Melinda Németh Gabriella Hartmann – Levendula Kozmetika, Veszprém Anita Maxim – M.A.sszázs Szalon és Kozmetika, Bakonybél

Akik még sok szavazatot kaptak

Poller Boglárka – Nárcisz Kozmetika

Somfai Gabriella

Melinda Tóth-Zanin

Csilla Domonkos

Patrícia Zsigmondné – Vázsonyi

LaBelle Kozmetika – Veszprém

Csesznek Daniella – Veszprém

Czukor Szalon – Veszprém

Bubálik Mónika

A lista harmadik helyezettjét, a balatonfüredi Varga Ildikót arról kérdeztük, mire érdemes figyelni az őszi bőrápolás során.

Forrás: Varga Ildikó – Ági Kozmetika és Sminktetoválás Szalon, Balatonfüred

Őszi arcápolás Varga Ildikó kozmetikus szerint

A lista harmadik helyezettjét, a balatonfüredi Varga Ildikót arról kérdeztük, mire érdemes figyelni az őszi bőrápolás során.

Miért fontos külön figyelmet fordítani a bőrápolásra az őszi hónapokban?

A nyári hónapok után a bőr vízhiányosabb lesz, és a pigmentfoltok is jobban látszanak. Ezeket ilyenkor lehet elkezdeni világosítani, különféle kezelésekkel, például mikrodermabrázióval vagy savas kezelésekkel

– mondta Ildikó, aki azt is hangsúlyozta: „A fényvédő használata ősszel is kötelező!”

Van különbség a nyári és őszi kezelések között?

Igen, az őszi kezelések sokkal inkább a regenerálásra és táplálásra koncentrálnak, míg nyáron inkább a védelemre. Most jön el a hámlasztások, a savas kezelések ideje, de ezeket mindig kúraszerűen érdemes végezni – általában 3–6 alkalommal – és gyengébb koncentrációval, mint amit orvosi kezelések során használnak.

Mit tehetünk otthon?

Ildikó szerint az otthoni ápolás nélkülözhetetlen. Naponta javasolja a letisztítást, radírozást, hidratálást és a fényvédelmet. Szerinte sokan abba a hibába esnek, hogy minden bolti terméket egyszerre próbálnak ki – ez viszont kockázatos:

Sok terméket lehet kapni, de ezeket nem szabad folyamatosan használni. Kúrát kell csinálni belőlük, majd hagyni pihenni a bőrt.

És mi a leggyakoribb hiba, amit ősszel elkövetünk?

Az, hogy mindent egyszerre akarunk. A bőr nem bírja a túlkezelést. Inkább kevesebb, de célzott kezelés, és mindig szakemberrel egyeztetve.

A több száz hozzászólás is jól mutatja, hogy mennyire fontos az emberek számára a megbízható, szakszerű kozmetikai ellátás. A lista nemcsak elismerés azoknak, akik felkerültek rá, hanem iránymutatás is azoknak, akik új szakembert keresnek – legyen szó akár arcápolásról, sminktetoválásról, vagy speciális kezelésekről.