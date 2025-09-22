3 órája
Íme Veszprém vármegye top 10 kozmetikusa – Varga Ildikó válasza az őszi arcápolásról
Összesen 291 hozzászólás érkezett arra a kérdésre, hogy ki Veszprém vármegye legjobb kozmetikusa. Az olvasói szavazatok alapján elkészült a top 10 kozmetikus lista – a dobogó harmadik fokán végzett Varga Ildikó, aki meg is osztotta velünk szakmai tanácsait az őszi bőrápolással kapcsolatban.
Top 10 kozmetikus Veszprém vármegyében: Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen fordulnak kozmetikushoz, hiszen a nyári napsütés, sós víz, klóros medencék nem kímélték bőrünket. A bőr vízhiányossá válhat, pigmentfoltok jelennek meg, a hidratálás pedig kiemelten fontossá válik. Egy Facebook-felhívásunkban arra kértük olvasóinkat, írják meg, szerintük ki a legjobb kozmetikus Veszprém vármegyében. A felhívás alatt összesen 291 hozzászólás gyűlt össze, most közreadjuk a TOP 10-es rangsort, valamint azokat a neveket is, akik szintén sok szavazatot kaptak.
Top 10 kozmetikus / szalon Veszprém vármegyében (olvasói szavazatok alapján)
- Szijártó‑Bakonyi Gréta – ALOE Szalon, Veszprém
- Hegedüs‑Zsemberi Zsuzsanna – Tapolca
- Varga Ildikó – Ági Kozmetika és Sminktetoválás Szalon, Balatonfüred
- Erzsébet Dolgosné Pető – Pápa‑Tapolcafő
- Zoltán Kertész
- Cziráki Zsoltné Kinga – Pipacs Szépségsziget
- Keserű Reni
- Melinda Németh
- Gabriella Hartmann – Levendula Kozmetika, Veszprém
- Anita Maxim – M.A.sszázs Szalon és Kozmetika, Bakonybél
Akik még sok szavazatot kaptak
Poller Boglárka – Nárcisz Kozmetika
Somfai Gabriella
Melinda Tóth-Zanin
Csilla Domonkos
Patrícia Zsigmondné – Vázsonyi
LaBelle Kozmetika – Veszprém
Csesznek Daniella – Veszprém
Czukor Szalon – Veszprém
Bubálik Mónika
Őszi arcápolás Varga Ildikó kozmetikus szerint
A lista harmadik helyezettjét, a balatonfüredi Varga Ildikót arról kérdeztük, mire érdemes figyelni az őszi bőrápolás során.
Miért fontos külön figyelmet fordítani a bőrápolásra az őszi hónapokban?
A nyári hónapok után a bőr vízhiányosabb lesz, és a pigmentfoltok is jobban látszanak. Ezeket ilyenkor lehet elkezdeni világosítani, különféle kezelésekkel, például mikrodermabrázióval vagy savas kezelésekkel
– mondta Ildikó, aki azt is hangsúlyozta: „A fényvédő használata ősszel is kötelező!”
Van különbség a nyári és őszi kezelések között?
Igen, az őszi kezelések sokkal inkább a regenerálásra és táplálásra koncentrálnak, míg nyáron inkább a védelemre. Most jön el a hámlasztások, a savas kezelések ideje, de ezeket mindig kúraszerűen érdemes végezni – általában 3–6 alkalommal – és gyengébb koncentrációval, mint amit orvosi kezelések során használnak.
Mit tehetünk otthon?
Ildikó szerint az otthoni ápolás nélkülözhetetlen. Naponta javasolja a letisztítást, radírozást, hidratálást és a fényvédelmet. Szerinte sokan abba a hibába esnek, hogy minden bolti terméket egyszerre próbálnak ki – ez viszont kockázatos:
Sok terméket lehet kapni, de ezeket nem szabad folyamatosan használni. Kúrát kell csinálni belőlük, majd hagyni pihenni a bőrt.
És mi a leggyakoribb hiba, amit ősszel elkövetünk?
Az, hogy mindent egyszerre akarunk. A bőr nem bírja a túlkezelést. Inkább kevesebb, de célzott kezelés, és mindig szakemberrel egyeztetve.
A több száz hozzászólás is jól mutatja, hogy mennyire fontos az emberek számára a megbízható, szakszerű kozmetikai ellátás. A lista nemcsak elismerés azoknak, akik felkerültek rá, hanem iránymutatás is azoknak, akik új szakembert keresnek – legyen szó akár arcápolásról, sminktetoválásról, vagy speciális kezelésekről.
Ahogy Varga Ildikó is hangsúlyozta:
A bőrápolás nem évszakhoz kötött luxus, hanem tudatos döntés – magunkért.
Ha eddig halogattad, most ősszel talán itt az ideje, hogy te is odafigyelj bőröd valódi igényeire, szakember segítségével.
