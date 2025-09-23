1 órája
Íme a top 10 villanyszerelő Veszprém vármegyében olvasóink szerint
Villanyszerelőt keresel Veszprém vármegyében? 81 hozzászólás érkezett felhívásunkra, amelyek alapján olvasóink megnevezték a legmegbízhatóbb szakembereket.
Megkérdeztük olvasóinkat, ki a legjobb villanyszerelő Veszprém vármegyében? A lista a közösség véleményét tükrözi, valós tapasztalatok alapján. Az ajánlásokat figyelembe véve elkészült a top 10 villanyszerelő lista azokkal a nevekkel, akik a legtöbb szavazatot kapták a hozzászólások között. A cél az volt, hogy azok is könnyebben találjanak jó szakembert, akik eddig csak bizonytalanul keresgéltek. Bár akadt néhány humoros beszólás is, mint például „Dzsontra Volta” –, a döntő többség komoly, helyi ajánlás volt, valódi tapasztalatokkal alátámasztva.
Top 10 villanyszerelő Veszprém vármegyében (szavazatok alapján):
- Szivák Miklós
- Sziránszki Krisztián
- Thell Vilmos (Sümeg)
- Mekler Attila (Sümeg)
- Kubik Ferenc (Ősi – „Kucus”)
- Antal István
- Svéd János
- Kopacsi István
- Németh Zoltán
- Fekete István
Akiket még említenek:
- Horváth Bence
- Hanák Ferenc
- Léber Krisztián
- Gömbi József
- Sipos Lajos („Moci”)
- Gábriel Judit fia (név nem derült ki)
A közösségi ajánlások továbbra is az egyik leghitelesebb forrásnak számítanak, ha szakemberről van szó. Az itt szereplők mind olyan villanyszerelők, akiket többen is megbízhatónak, pontosnak és segítőkésznek tartanak.