Íme a top 10 villanyszerelő Veszprém vármegyében olvasóink szerint

Villanyszerelőt keresel Veszprém vármegyében? 81 hozzászólás érkezett felhívásunkra, amelyek alapján olvasóink megnevezték a legmegbízhatóbb szakembereket.

Megkérdeztük olvasóinkat, ki a legjobb villanyszerelő Veszprém vármegyében? A lista a közösség véleményét tükrözi, valós tapasztalatok alapján. Az ajánlásokat figyelembe véve elkészült a top 10 villanyszerelő lista azokkal a nevekkel, akik a legtöbb szavazatot kapták a hozzászólások között. A cél az volt, hogy azok is könnyebben találjanak jó szakembert, akik eddig csak bizonytalanul keresgéltek. Bár akadt néhány humoros beszólás is, mint például „Dzsontra Volta” –, a döntő többség komoly, helyi ajánlás volt, valódi tapasztalatokkal alátámasztva.

Top 10 villanyszerelő Veszprém vármegyében (szavazatok alapján):

  1. Szivák Miklós
  2. Sziránszki Krisztián
  3. Thell Vilmos (Sümeg)
  4. Mekler Attila (Sümeg)
  5. Kubik Ferenc (Ősi – „Kucus”)
  6. Antal István
  7. Svéd János
  8. Kopacsi István
  9. Németh Zoltán
  10. Fekete István

Akiket még említenek:

  • Horváth Bence
  • Hanák Ferenc
  • Léber Krisztián
  • Gömbi József
  • Sipos Lajos („Moci”)
  • Gábriel Judit fia (név nem derült ki)

A közösségi ajánlások továbbra is az egyik leghitelesebb forrásnak számítanak, ha szakemberről van szó. Az itt szereplők mind olyan villanyszerelők, akiket többen is megbízhatónak, pontosnak és segítőkésznek tartanak.

 

