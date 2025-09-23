Íme a top 10 villanyszerelő Veszprém vármegyében olvasóink szerint

Megkérdeztük olvasóinkat, ki a legjobb villanyszerelő Veszprém vármegyében? A lista a közösség véleményét tükrözi, valós tapasztalatok alapján. Az ajánlásokat figyelembe véve elkészült a top 10 villanyszerelő lista azokkal a nevekkel, akik a legtöbb szavazatot kapták a hozzászólások között. A cél az volt, hogy azok is könnyebben találjanak jó szakembert, akik eddig csak bizonytalanul keresgéltek. Bár akadt néhány humoros beszólás is, mint például „Dzsontra Volta” –, a döntő többség komoly, helyi ajánlás volt, valódi tapasztalatokkal alátámasztva.

Forrás: veol.hu

Top 10 villanyszerelő Veszprém vármegyében (szavazatok alapján):

Szivák Miklós Sziránszki Krisztián Thell Vilmos (Sümeg) Mekler Attila (Sümeg) Kubik Ferenc (Ősi – „Kucus”) Antal István Svéd János Kopacsi István Németh Zoltán Fekete István

Akiket még említenek:

Horváth Bence

Hanák Ferenc

Léber Krisztián

Gömbi József

Sipos Lajos („Moci”)

Gábriel Judit fia (név nem derült ki)

A közösségi ajánlások továbbra is az egyik leghitelesebb forrásnak számítanak, ha szakemberről van szó. Az itt szereplők mind olyan villanyszerelők, akiket többen is megbízhatónak, pontosnak és segítőkésznek tartanak.