Nemzetközi gyakorlat

23 perce

A helikoptervezetők „Top Gun”-ja újra Pápán

Címkék#Pápán#Top Gun#kiképzés#helikopter

Pápa ismét a nemzetközi katonai figyelem középpontjába került: az MH 47. Bázisrepülőtér ad otthont a Helicopter Tactics Instructors Course (HTIC) 2025-nek. A program nem véletlenül viseli a „Top Gun” jelzőt – itt képezik ki azokat a harcászati helikopter-oktatókat, akik a jövőben a legmodernebb műveleti taktikákat adják majd át saját hadseregük pilótáinak.

Veol.hu

Az idei „Top Gun” gyakorlaton Magyarország mellett Németország, Portugália, Szlovákia és – külön érdekességként – Új-Zéland is képviselteti magát. A pápai bázison kiképzendők számos, éles helyzetben is alkalmazható feladatot hajtanak végre: kötelékrepülést, vadászgépek elleni kitérést, légvédelmi rendszerek kijátszását, rádióelektronikai zavarás elleni védekezést, konvojkísérést és gépjármű-feltartóztatást.

Top Gun gyakorlat Pápán az MH 47. Bázisrepülőtéren
A helikoptervezetők Top Gun-ja ismét Pápán valósul meg
Forrás: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

A Top Gun kiképzésen a legjobb pilóták vehetnek részt

A kurzus csúcspontja minden évben a komplex légi művelet, ahol a helikopteres személyzetek vadászgépekkel és szárazföldi egységekkel együttműködve terveznek és hajtanak végre egy összetett katonai akciót. A HTIC nemcsak a résztvevők szakmai fejlődését szolgálja, hanem erősíti a nemzetközi katonai együttműködést is – mindez pedig Pápát újra a térség egyik kulcsfontosságú katonai központjává teszi.

A kiképzendő pilóták számos, éles helyzetben is alkalmazható feladatot hajtanak végre
Forrás: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

 

 

