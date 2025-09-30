A helikoptervezetők „Top Gun”-ja újra Pápán

Az idei „Top Gun” gyakorlaton Magyarország mellett Németország, Portugália, Szlovákia és – külön érdekességként – Új-Zéland is képviselteti magát. A pápai bázison kiképzendők számos, éles helyzetben is alkalmazható feladatot hajtanak végre: kötelékrepülést, vadászgépek elleni kitérést, légvédelmi rendszerek kijátszását, rádióelektronikai zavarás elleni védekezést, konvojkísérést és gépjármű-feltartóztatást.

A helikoptervezetők Top Gun-ja ismét Pápán valósul meg

Forrás: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

A Top Gun kiképzésen a legjobb pilóták vehetnek részt

A kurzus csúcspontja minden évben a komplex légi művelet, ahol a helikopteres személyzetek vadászgépekkel és szárazföldi egységekkel együttműködve terveznek és hajtanak végre egy összetett katonai akciót. A HTIC nemcsak a résztvevők szakmai fejlődését szolgálja, hanem erősíti a nemzetközi katonai együttműködést is – mindez pedig Pápát újra a térség egyik kulcsfontosságú katonai központjává teszi.