2 órája
Eltűnt Tóth Gabi, diszkózás, szüret és lecsapott Magyar Péter és a sötétség
Ez a hét sem maradt események nélkül. Mutatjuk legolvasottabb cikkeinket!
A múlt héten a retróhullámok tartották fenn az érdeklődést, voltak celebek, akik más helyekről álmodoztak, és persze a sötétség sem kerülhette el vármegyénket. Egy biztos: a bor és a régmúlt ételeinek illata is fűszerezte a hetet. Íme a hét top tíz híre.
A hét top tíz híre
Az alábbiakban összegyűjtöttük a tíz legfontosabb hírt, amelyek a hétvége során napvilágot láttak: a szürettől egészen az eltűnt személyekig.
A diszkó nem felejt
„Diszkó a Balatonon, amely visszaidézi a ’90-es és a 2000-es éveket. A tetőtérben apró szobákat alakítottak ki" A képek egyből megragadják az embert, ugyanis a balatoni diszkó teljes belső tere pirosban pompázik.
Fotókon a '90-es évek balatoni diszkózásának egyik fellegvára, így néz ki most (+ galéria)
Tóth Gabi álmodozott
„Mert van hely a világon, ahol az ember nemcsak él, hanem hazaér” – osztotta meg érzelmes sorait az énekesnő.
Miközben Krausz nősül, Tóth Gabi elhagyta az országot, végleg itt akar élni
Sötétségbe borul a vármegye
Több Veszprém vármegyei települést is érint áramszünet.
Több utca is áram nélkül marad Veszprém vármegyében – mutatjuk a listát!
Ha már diszkó van, legyen hangulat
A 90-es éveknek megvolt a maguk varázsa. Nem volt még okostelefon, nem volt állandó online jelenlét, mindenki „élőben” élt, és ettől lett igazán más a hangulat.
Magyar Péter nem tudta merre van
„Jó estét, Pápa, jó estét, Győr-Moson-Sopron megye” – köszöntötte a hallgatóságot.
Egy titokzatos fogadó hivószava
Esküvők, bálok és falusi mulatságok, egykor ezek töltötték meg élettel a Bakonyban található fogadót.
Eladó egy titokzatos fogadó a Bakonyban, patak hajtotta malomkerékkel
Szüreti mulatság, hagyomány és jókedv
Szentgál ismét megmutatta, hogy a hagyományok ápolása nem csupán múltidézés, hanem igazi közösségformáló erő is.
Szüreti felvonulás Szentgálon – Hagyomány, közösség és jókedv (galéria + videó)
Eltűnt fiatal nő
A 27 éves nő 2025. szeptember 7-én budapesti otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta tartózkodási helye ismeretlen.
Olcsó családi házat árvereztek
Egy szentimrefalvai ingatlant árvereznek, ami lakható állapotban van, tehermentes, és azonnal költözhető. A részletek alapján szinte kihagyhatatlan lehetőség azoknak, akik olcsón vennének vidéki házat.
Konyhabútor áráért árvereznek most családi házat Veszprém megyében (+ fotók)
A hétvége eseményei ismét megmutatták, hogy Veszprém vármegye élete rendkívül sokszínű, legyen szó celebekről, szüretekről, házakról vagy áramkimaradásról.