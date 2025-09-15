szeptember 15., hétfő

2 órája

Eltűnt Tóth Gabi, diszkózás, szüret és lecsapott Magyar Péter és a sötétség

Ez a hét sem maradt események nélkül. Mutatjuk legolvasottabb cikkeinket!

A múlt héten a retróhullámok tartották fenn az érdeklődést, voltak celebek, akik más helyekről álmodoztak, és persze a sötétség sem kerülhette el vármegyénket. Egy biztos: a bor és a régmúlt ételeinek illata is fűszerezte a hetet. Íme a hét top tíz híre.

Top tíz hír: Ez a hét sem telt események nélkül
A hét top tíz híre

Az alábbiakban összegyűjtöttük a tíz legfontosabb hírt, amelyek a hétvége során napvilágot láttak: a szürettől egészen az eltűnt személyekig.

A diszkó nem felejt

„Diszkó a Balatonon, amely visszaidézi a ’90-es és a 2000-es éveket. A tetőtérben apró szobákat alakítottak ki" A képek egyből megragadják az embert, ugyanis a balatoni diszkó teljes belső tere pirosban pompázik.

Tóth Gabi álmodozott

„Mert van hely a világon, ahol az ember nemcsak él, hanem hazaér” – osztotta meg érzelmes sorait az énekesnő.

Sötétségbe borul a vármegye

Több Veszprém vármegyei települést is érint áramszünet.

Ha már diszkó van, legyen hangulat

A 90-es éveknek megvolt a maguk varázsa. Nem volt még okostelefon, nem volt állandó online jelenlét, mindenki „élőben” élt, és ettől lett igazán más a hangulat.

Magyar Péter nem tudta merre van

Jó estét, Pápa, jó estét, Győr-Moson-Sopron megye” – köszöntötte a hallgatóságot.

Egy titokzatos fogadó hivószava

Esküvők, bálok és falusi mulatságok, egykor ezek töltötték meg élettel a Bakonyban található fogadót.

Szüreti mulatság, hagyomány és jókedv

Szentgál ismét megmutatta, hogy a hagyományok ápolása nem csupán múltidézés, hanem igazi közösségformáló erő is.

Eltűnt fiatal nő

A 27 éves nő 2025. szeptember 7-én budapesti otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta tartózkodási helye ismeretlen.

Olcsó családi házat árvereztek

Egy szentimrefalvai ingatlant árvereznek, ami lakható állapotban van, tehermentes, és azonnal költözhető. A részletek alapján szinte kihagyhatatlan lehetőség azoknak, akik olcsón vennének vidéki házat.

A hétvége eseményei ismét megmutatták, hogy Veszprém vármegye élete rendkívül sokszínű, legyen szó celebekről, szüretekről, házakról vagy áramkimaradásról.

