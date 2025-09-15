Eltűnt Tóth Gabi, diszkózás, szüret és lecsapott Magyar Péter és a sötétség

A múlt héten a retróhullámok tartották fenn az érdeklődést, voltak celebek, akik más helyekről álmodoztak, és persze a sötétség sem kerülhette el vármegyénket. Egy biztos: a bor és a régmúlt ételeinek illata is fűszerezte a hetet. Íme a hét top tíz híre.

Top tíz hír: Ez a hét sem telt események nélkül

Forrás: Pexels-illusztráció

A hét top tíz híre

Az alábbiakban összegyűjtöttük a tíz legfontosabb hírt, amelyek a hétvége során napvilágot láttak: a szürettől egészen az eltűnt személyekig.

A diszkó nem felejt

„Diszkó a Balatonon, amely visszaidézi a ’90-es és a 2000-es éveket. A tetőtérben apró szobákat alakítottak ki" A képek egyből megragadják az embert, ugyanis a balatoni diszkó teljes belső tere pirosban pompázik.