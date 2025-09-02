Soltész Miklós államtitkár adta át az új bakonynánai tornacsarnokot

– Az iskola a közösséget erősíti – hangsúlyozta kedden Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, az új tornacsarnok átadásán. Az épület 617 millió forintból, kormányzati támogatással valósult meg – közölte az MTI.

Bognár Angéla, Soltész Miklós, Simonne Rummel Erzsébet, Ács Kristóf, Bierbaum Adrienn és Ritter Imre átvágja a nemzeti színű szalagot a tornacsarnok előtt

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az államtitkár kiemelte: a most induló tanévben több mint húszezer gyermek kezdi meg óvodai, általános vagy középiskolai tanulmányait nemzetiségi intézményekben Magyarországon, többségük német nemzetiségi oktatásban. Hozzátette, a kormány célja, hogy ezek az iskolák is folyamatosan fejlődhessenek. Ennek érdekében idén száz nemzetiségi fenntartású intézmény újul meg, összesen több mint hatmilliárd forintból.

A bakonynánai tornacsarnok a közösségi összefogás mintapéldája

Soltész Miklós az összefogás fontosságát hangsúlyozva rámutatott: a közösségi együttműködés teszi lehetővé, hogy közösen valósítsanak meg nagyobb célokat. Ennek példája a bakonynánai tornacsarnok is, valamint az a 65 millió forintos fejlesztés, amely a település további nemzetiségi intézményeit segítette.

Soltész Miklós az összefogás fontosságát hangsúlyozta

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte: tíz éven át dolgoztak a projekt megvalósításán. Most olyan épület készült el, amely nemcsak Bakonynánának, hanem a környező településeknek is hasznára lesz.

Ovádi Péter szerint a tornacsarnok a környező településeknek is hasznára lesz

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az ünnepségen Ritter Imre, német nemzetiségi országgyűlési képviselő is felszólalt. Örömét fejezte ki, hogy ismét jelentős beruházás valósult meg egy nemzetiségi fenntartású intézményben, különösen, hogy ez egy új sportlétesítmény.

Ács Kristóf, a község független polgármestere hangsúlyozta: a régi, szűk tornaszoba helyett immár modern környezetben sportolhatnak és rekreációs programokon vehetnek részt a helyiek.

Bierbaum Adrienn, a beruházó német nemzetiségi önkormányzat elnöke ismertette: az új csarnok több mint 600 négyzetméteres, ebből a küzdőtér mintegy 350 négyzetmétert foglal el, és galéria is tartozik hozzá. A létesítmény nemcsak testnevelésórák és sportesemények, hanem kulturális rendezvények számára is alkalmas.