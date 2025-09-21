szeptember 21., vasárnap

Tóth Gabi beteg gyerekeknek énekelt a kórházban, Curtis édességekkel lepte meg őket (+ videó)

Emlékezetes napot szerzett Tóth Gabi és Curtis beteg gyerekeknek a Heim Pál Gyermekkórházban: az énekesnő dalra fakadt a kórtermekben, míg a rapper édességeket osztogatott.

"Tóth Gabi énekesnő és Széki Attila Curtis rapper édességekkel és szeretettel ajándékozták meg kis betegeinket" - számolt be róla a Heim Pál Gyermekkórház Facebook-oldala. Hozzátették: a gyerekek arcán felcsillanó öröm minden ajándéknál többet ért, olyan pillanatokat élhettek át, amelyek erőt adnak a gyógyulásban.

Tóth Gabi gyerekeknek énekelt a Heim Pál Gyermekkórházban
Tóth Gabi gyerekeknek énekelt a Heim Pál Gyermekkórházban
Fotó: Facebook/Heim Pál Gyermekkórház

Tóth Gabi dalra fakadt a kórtermekben

Tóth Gabi végigjárta az osztályokat, sőt, azokhoz a kis betegekhez is bement énekelni, akik nem tudták elhagyni a szobájukat. Curtis édességeket osztogatott ajándékba, szívesen szelfizett és beszélgetett a gyerekekkel.

"Minden gyermek szívből átélte a különleges napot. Természetesen nem maradhattak el az autogramok, a szelfik és a közös fotók sem, amelyek sokáig őrzik majd ennek a napnak az emlékét" - írta a Heim Pál Gyermekkórház.

 

