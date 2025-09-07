Miközben Krausz nősül, Tóth Gabi elhagyta az országot, végleg itt akar élni

Tóth Gabi tapolcai születésű, mégis egy nemrégiben megosztott Facebook-videójában egy szívéhez sokkal közelebb álló helyszínről jelentkezett be, melyet szívesen mondana otthonának, később pedig nyugvóhelyének az énekes.

Tóth Gabi szíve itt könnyed, tele erővel és szeretettel

Tóth Gabi Székelyföldre költözik

A Megasztár zsűritagja könnyek közt érkezett újra Székelyföldre és azt írta videójához, hogy:

Itt érzem igazán, hogy a gyökereim nem csak a múltban vannak, hanem minden fűszálban, hegyben és patakban, ami körülvesz. Ahogy végigjárok ezeken az utakon, valami azt suttogja bennem: itt van az otthon, a béke, az örökkévalóság. S ha egyszer majd elcsendesedik bennem az élet, itt szeretnék megnyugodni – a székely hegyek ölelésében, a magyar szó és lélek közelében. Mert van hely a világon, ahol az ember nemcsak él, hanem hazaér"

Székelyföldet úgy jellemezte, mint ahol azt érzi a szíve könnyed, tele erővel és szeretettel. Nem is csoda, hiszen gyönyörű tájakon vitte útja, mi is szívesen vele utaznánk.