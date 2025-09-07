1 órája
Miközben Krausz nősül, Tóth Gabi elhagyta az országot, végleg itt akar élni
„Mert van hely a világon, ahol az ember nemcsak él, hanem hazaér” – osztotta meg érzelmes sorait Tóth Gabi, amiből arra következtethetünk, hogy az énekes szívesebben élne valahol Magyarországon kívül. De hol lehet ez a hely?
Tóth Gabi tapolcai születésű, mégis egy nemrégiben megosztott Facebook-videójában egy szívéhez sokkal közelebb álló helyszínről jelentkezett be, melyet szívesen mondana otthonának, később pedig nyugvóhelyének az énekes.
Tóth Gabi Székelyföldre költözik
A Megasztár zsűritagja könnyek közt érkezett újra Székelyföldre és azt írta videójához, hogy:
Itt érzem igazán, hogy a gyökereim nem csak a múltban vannak, hanem minden fűszálban, hegyben és patakban, ami körülvesz. Ahogy végigjárok ezeken az utakon, valami azt suttogja bennem: itt van az otthon, a béke, az örökkévalóság. S ha egyszer majd elcsendesedik bennem az élet, itt szeretnék megnyugodni – a székely hegyek ölelésében, a magyar szó és lélek közelében. Mert van hely a világon, ahol az ember nemcsak él, hanem hazaér"
Székelyföldet úgy jellemezte, mint ahol azt érzi a szíve könnyed, tele erővel és szeretettel. Nem is csoda, hiszen gyönyörű tájakon vitte útja, mi is szívesen vele utaznánk.
A táncparkettről az oltárig: videón Krausz Gábor és Mikes Anna álomesküvője (videó, képek)