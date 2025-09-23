szeptember 23., kedd

Traffipack a Nosztorin: drága fotók készülhetnek a kanyargós úton a Balaton felé (+ videó)

Címkék#traffipax#Nosztoriban#Csopak#csekk#Ambrus Tibor

Egyre több helyen bukkannak fel az utakon a mosolygós kijelzővel ellátott Traffipack dobozok. Vajon valódi újítást jelentenek a közlekedésbiztonságban, vagy csupán szemfényvesztésről van szó?

Csizi Péter

Egyre több autós figyelhet fel az országban az újfajta traffipax-dobozokra. A Traffipack névre keresztelt eszköz különlegessége, hogy mosolygó vagy szomorú smiley-val jelzi, betartjuk-e a sebességhatárt. A gyártó, a Medirlab szerint a legtöbb változat csak edukációs célokat szolgál: piros száj lefelé = túl gyorsan mentünk, de önmagában nem jelent automatikus bírságot. A helyzet azonban változik: már tesztelik a Trafficapture Lite mérőműszert, amelyet a rendőrség is fix telepítésre szán, így több mosolygós doboz hamarosan valódi VÉDA-kapuként működhet.

Mosolygós Traffipack várja a csopaki autósokat is – büntet, ha lefelé görbül a szája?
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Drága fotókat készíthet a Traffipack a Nosztori felé

Csopak polgármestere, Ambrus Tibor ironikusan úgy fogalmazott: „Lassan mindenki készíttethet magáról fényképeket a Nosztoriban, vezetés közben, természetes erdei környezetben – ha a piros smiley jelenik meg, a fénykép biztosan sikerült.” Nem véletlen a megjegyzés: a hírhedt útszakaszon az elmúlt években több, köztük halálos baleset is történt. A közelmúltban két új készülék is kikerült a 73-as út felső és alsó részére. Az emelkedő mindkét irányban veszélyes: Csopak felé a településre érkezve kell hirtelen fékezni, Veszprém felé pedig sokan túl nagy lendülettel vágnak neki az útnak.

Smiley vagy bírság – mit hoz a jövő?

A mosolygós kijelző tehát egyelőre inkább figyelmeztető eszköz, de a rendőrség tervei szerint hamarosan valódi sebességmérő rendszerekkel is kiegészülhet. Ez pedig különösen indokolt a Nosztorihoz hasonló helyeken, ahol a közlekedésbiztonság a tét. A sofőröknek így nemcsak a szomorú smiley-t kell majd elkerülniük, hanem a sárga csekket is – hiszen a traffipax valóban drága fotókat készíthet.

 

