Összegyűjtöttük Veszprém megye trafiboxait, ezt minden autós tudni akarja

A közúti balesetek hátterében a mai napig legtöbb esetben a gyorshajtás áll. A rendőrség, hogy csökkentse a száguldozók számát, az utóbbi időben több helyre telepített trafiboxokat és traffipaxokat a vármegyében. Mutatjuk a legfrissebb listát, hol mérhetnek be minket.

Szilas Lilla

Hazánkban jelenleg több mint 200 trafibox méri az autósokat nap min nap. Illetve vannak olyan esetek, mikor a szemünk becsap minket, ugyanis nem biztos, hogy a "dobozban" benne van a sebességmérő. Nem tudhatjuk, mikor van és mikor nincs benne működő rendszer, emiatt minden esetben érdemes lassítani, ha nem karunk egy borsos csekket kapni. Ami viszont ennél is fontosabb: a szabályok betartásával a balesetek is megelőzhetőek.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Legutóbb február másodikán telepítettek két traffipackot Csopak külterületén, melyek amiatt különlegesek, mert mosolyognak, ha betartottuk a sebességhatárt, és szomorúak, ha átléptük azt. Ezt megelőzően decemberben telepítettek egy trafiboxot Balatonalmádiba.

Mennyi trafibox mér Veszprém vármegyében?

Vármegyénkben összesen 28 trafibox méri be a gyorshajtókat. Pápán három, Tapolcán belül pedig négy sebességmérő készülék szűri ki a gyorshajtókat. 

Alsóörs71. sz. főút 31 km+638 m
Badacsonytördemic71. sz. főút 81 km + 556 m
Balatonakali71. sz. főút 54 km+452 m
FarkasgyepűPetőfi Sándor utca 42.
GyulafirátótZirci út 89.
HárskútSzemerei utca 29.
Inota8. sz. főút 23 km + 170 méter
KapolcsKossuth utca 21.
KirályszentistvánFő utca 49. 
MonostorapátiPetőfi u. 81.
NemesvámosKossuth Lajos utca 321.
PápaSomlai utca 33.
PápaGyimóti utca 38.
PápaGróf utca 8.
Szigliget 71. sz. főút 86 km + 335 méter
TapolcaKeszthelyi út
TapolcaSümegi út 33.
TapolcaJózsef Attila utca 60.
TapolcaJuhász Gyula utca
UzsaErdésztelep 14. sz.
VárpalotaTési út 9.
Zánka71. sz. főút 56 km + 920 m
BalatonalmádiVeszprémi út 137.
DákaDózsa György út 95.
Csopak73-as út 2 km + 920 m
Csopak73-as út 3 km + 790 m
VárpalotaPéti út 73.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
