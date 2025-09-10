2 órája
Összegyűjtöttük Veszprém megye trafiboxait, ezt minden autós tudni akarja
A közúti balesetek hátterében a mai napig legtöbb esetben a gyorshajtás áll. A rendőrség, hogy csökkentse a száguldozók számát, az utóbbi időben több helyre telepített trafiboxokat és traffipaxokat a vármegyében. Mutatjuk a legfrissebb listát, hol mérhetnek be minket.
Hazánkban jelenleg több mint 200 trafibox méri az autósokat nap min nap. Illetve vannak olyan esetek, mikor a szemünk becsap minket, ugyanis nem biztos, hogy a "dobozban" benne van a sebességmérő. Nem tudhatjuk, mikor van és mikor nincs benne működő rendszer, emiatt minden esetben érdemes lassítani, ha nem karunk egy borsos csekket kapni. Ami viszont ennél is fontosabb: a szabályok betartásával a balesetek is megelőzhetőek.
Legutóbb február másodikán telepítettek két traffipackot Csopak külterületén, melyek amiatt különlegesek, mert mosolyognak, ha betartottuk a sebességhatárt, és szomorúak, ha átléptük azt. Ezt megelőzően decemberben telepítettek egy trafiboxot Balatonalmádiba.
Mennyi trafibox mér Veszprém vármegyében?
Vármegyénkben összesen 28 trafibox méri be a gyorshajtókat. Pápán három, Tapolcán belül pedig négy sebességmérő készülék szűri ki a gyorshajtókat.
|Alsóörs
|71. sz. főút 31 km+638 m
|Badacsonytördemic
|71. sz. főút 81 km + 556 m
|Balatonakali
|71. sz. főút 54 km+452 m
|Farkasgyepű
|Petőfi Sándor utca 42.
|Gyulafirátót
|Zirci út 89.
|Hárskút
|Szemerei utca 29.
|Inota
|8. sz. főút 23 km + 170 méter
|Kapolcs
|Kossuth utca 21.
|Királyszentistván
|Fő utca 49.
|Monostorapáti
|Petőfi u. 81.
|Nemesvámos
|Kossuth Lajos utca 321.
|Pápa
|Somlai utca 33.
|Pápa
|Gyimóti utca 38.
|Pápa
|Gróf utca 8.
|Szigliget
|71. sz. főút 86 km + 335 méter
|Tapolca
|Keszthelyi út
|Tapolca
|Sümegi út 33.
|Tapolca
|József Attila utca 60.
|Tapolca
|Juhász Gyula utca
|Uzsa
|Erdésztelep 14. sz.
|Várpalota
|Tési út 9.
|Zánka
|71. sz. főút 56 km + 920 m
|Balatonalmádi
|Veszprémi út 137.
|Dáka
|Dózsa György út 95.
|Csopak
|73-as út 2 km + 920 m
|Csopak
|73-as út 3 km + 790 m
|Várpalota
|Péti út 73.