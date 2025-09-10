Összegyűjtöttük Veszprém megye trafiboxait, ezt minden autós tudni akarja

Hazánkban jelenleg több mint 200 trafibox méri az autósokat nap min nap. Illetve vannak olyan esetek, mikor a szemünk becsap minket, ugyanis nem biztos, hogy a "dobozban" benne van a sebességmérő. Nem tudhatjuk, mikor van és mikor nincs benne működő rendszer, emiatt minden esetben érdemes lassítani, ha nem karunk egy borsos csekket kapni. Ami viszont ennél is fontosabb: a szabályok betartásával a balesetek is megelőzhetőek.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Legutóbb február másodikán telepítettek két traffipackot Csopak külterületén, melyek amiatt különlegesek, mert mosolyognak, ha betartottuk a sebességhatárt, és szomorúak, ha átléptük azt. Ezt megelőzően decemberben telepítettek egy trafiboxot Balatonalmádiba.

Mennyi trafibox mér Veszprém vármegyében?

Vármegyénkben összesen 28 trafibox méri be a gyorshajtókat. Pápán három, Tapolcán belül pedig négy sebességmérő készülék szűri ki a gyorshajtókat.