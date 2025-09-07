Miért pusztulnak a tuják? – Mutatjuk a leggyakoribb okokat és megoldásokat

Kevés növényszerető részére van fájdalmasabb látvány annál, mint amikor a nagy becsben tartott örökzöld hanyatlani kezd. A ’90-es években szinte minden kertben telepítettek tujasort, gyors növekedése és takaró hatása miatt. Az utóbbi években azonban egyre több kerttulajdonos szembesül azzal, hogy fásszárú növényeik barnulnak, sokszor belülről kifelé, leveleik hullanak, végül el is pusztulnak. A jelenség országos, és több tényező együttese áll a hátterében.

A zöld gyep mellett lehangoló látvány az udvarokon haldokló tujasor

Fotó: AI-illusztráció

A vízhiány és a klímaváltozás áll a tujapusztulás hátterében

A tuja sekély gyökérzetű, ezért érzékeny a vízhiányra. A hosszabb aszályos időszakok és a forró nyarak kiszárítják a talajt, amit a növény nehezen visel. Az elmúlt évtized csapadékhiánya különösen megviselte a tujákat, sok kertben öntözés nélkül már nem maradnak életben. A száradást sokszor gombák és kártevők gyorsítják. A borókaszú és a kéregmoly kifejezetten a legyengült növényeket támadja, a gombás betegségek pedig a nedves, rosszul szellőző ültetvényekben szaporodnak el. A tünetek gyakran összetéveszthetők az egyszerű szárazsággal, így a kertészek későn avatkoznak csak közbe.

A rossz telepítési körülmények is közrejátszanak

Ez a növényfajta laza, jó vízelvezetésű talajt kedvel leginkább. Ha kötött, agyagos földbe ültetik, a gyökérzet levegőtlenné válik, ami gyökérpusztuláshoz vezet. Sok helyen túl közel telepítették egymáshoz a növényeket, így nem kapnak elég fényt és levegőt. A kártevőkkel és a betegségekkel együtt a rossz környezeti hatások is okolhatóak a pusztulásért.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

A legfontosabb az öntözés és a megfelelő tápanyagpótlás, különösen a nyári hónapokban. A talajtakarás segít megőrizni a nedvességet, és ajánlott gombaölőszerekkel megelőző permetezést végezni. Új telepítésnél érdemes más, szárazságtűrőbb örökzöldekben gondolkodni – például borókában vagy ciprusfélékben. Sok kertészetben tanácsként javasolják a mulcsozást és az agrofólia használatát is.