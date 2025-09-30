szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset

1 órája

Drámai mentés a hegyen: speciális módszerrel segítettek a túrázón (galéria)

Címkék#gombászás#baleset#móri#túra#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#Országos Mentőszolgálat#gombász

Egy túrázó súlyos balesetet szenvedett a hegyekben, amikor meredek terepen elesett. A mentők és tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és a férfi biztonságos mozgatásához speciális eszközöket alkalmaztak a túrázó mentése során.

Balogh Rebeka
Drámai mentés a hegyen: speciális módszerrel segítettek a túrázón (galéria)

Négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek

Fotó: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

A túrázó mentési folyamata a meredek, nehéz terep miatt különleges technikákat igényelt, amelyeket a szakemberek biztosítottak – tette közzé az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében.

A túrázó mentéshez használt kötélpálya lehetővé tette a sérült biztonságos mozgatását a nehéz terepen. Fotó: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás / Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
A túrázó mentéshez használt kötélpálya lehetővé tette a sérült biztonságos mozgatását a nehéz terepen.
Fotó: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás / Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Túrázó mentés a nehéz terepen

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint, a hétvégén egy középkorú férfi gombászni indult, ám meredek hegyoldalon megcsúszott és eltörte a bokáját. A 112-es segélyhívás után a móri esetkocsi a helyszínre érkezett, a sérültet ellátták, de a terep nehézségei további szakértői beavatkozást tettek szükségessé. 

A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a mentőkkel együtt gyalogosan közelítették meg a sérültet, majd négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek. Speciális eszközökkel és alpintechnikával biztosították a férfi biztonságos mozgatását, aki stabil állapotban került kórházba.

Drámai mentés a hegyen: speciális módszerrel segítettek a túrázón

Fotók: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

Őszi túraszezon és felkészülés

Az őszi túraszezon megkezdésével egyre több kiránduló indul a szabadba, ami fokozza a váratlan helyzetek kockázatát. Október elejétől a jó idő és a szabadban töltött napok megnövelik a túrázók számát. A helyi közösség számára megkönnyebbülést jelentett, hogy a mostani esetben a férfi életben maradt, szemben a napokban történt tragikus esettel

Hasznos túratippek a biztonságos kiránduláshoz

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az OMSZ javaslatai:

  • Ismerd az útvonalat és a távot! 
    Mielőtt elindulsz, tájékozódj az ösvény nehézségéről, a várható táv hosszáról és az időjárási viszonyokról. Érdemes térképet vagy túraalkalmazást előre tanulmányozni, hogy ne érjen váratlanul egy elágazás vagy nehéz szakasz.
  • Ne indulj egyedül hosszabb túrára! 
    A társaság nem csak élvezetesebbé teszi a kirándulást, hanem biztonsági szempontból is fontos. Ha valaki megsérül, a társ segíthet a helyes döntésekben, a mentők értesítésében, és támogatni tud a sérült mozgatásában.
  • Telefon és kommunikáció. 
    Mindig legyen feltöltve a mobilod, és ha lehet, hordj hordozható töltőt is. Ellenőrizd, hogy a vészhelyzeti számok (például 112) elérhetők legyenek a tervezett útvonalon, és a készüléked GPS-funkciója működjön.
  • Térkép vagy okostelefon
    Fizikai térkép mindig legyen nálad, még ha digitális eszközöd is van. Az okostelefon alkalmazásai segíthetnek a helymeghatározásban, de az akkumulátor lemerülése vagy a hálózat hiánya miatt a papírtérkép biztosabb alap.
  • Csak a kijelölt ösvényen haladj
    Tartsd magad a jelzett útvonalhoz, így csökkented a leesés, eltévedés vagy veszélyes terep kockázatát. Mindig nézz a lábad elé, főleg meredek vagy sziklás szakaszokon, ahol könnyen megbotolhatsz.
  • Réteges öltözködés, étel és ital
    Öltözz rétegesen, hogy alkalmazkodni tudj a hőmérséklet változásához, és vigyél magaddal elegendő ételt, vizet vagy meleg italt. A fáradtság és a kiszáradás jelentősen növeli a baleset kockázatát.
  • Tűzrakás szabályosan
    Csak kijelölt tűzrakóhelyen gyújts tüzet, és mindig ellenőrizd, hogy nincs-e tűzgyújtási tilalom. A tűzrakás felelősségteljesen történjen, hogy ne okozz balesetet vagy erdőtüzet.
  • Ne hősködj, ha baj van
    Ha egyedül nem boldogulsz vagy bajba kerülsz, azonnal hívd a 112-t. Próbálj pontos helymeghatározást adni a mentőknek, például jellegzetes tereptárgyak alapján, hogy gyorsan és biztonságosan elérhessék a helyszínt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu