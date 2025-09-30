Drámai mentés a hegyen: speciális módszerrel segítettek a túrázón (galéria)

A túrázó mentési folyamata a meredek, nehéz terep miatt különleges technikákat igényelt, amelyeket a szakemberek biztosítottak – tette közzé az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében.

A túrázó mentéshez használt kötélpálya lehetővé tette a sérült biztonságos mozgatását a nehéz terepen.

Fotó: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás / Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Túrázó mentés a nehéz terepen

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint, a hétvégén egy középkorú férfi gombászni indult, ám meredek hegyoldalon megcsúszott és eltörte a bokáját. A 112-es segélyhívás után a móri esetkocsi a helyszínre érkezett, a sérültet ellátták, de a terep nehézségei további szakértői beavatkozást tettek szükségessé.

A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a mentőkkel együtt gyalogosan közelítették meg a sérültet, majd négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek. Speciális eszközökkel és alpintechnikával biztosították a férfi biztonságos mozgatását, aki stabil állapotban került kórházba.