1 órája
Drámai mentés a hegyen: speciális módszerrel segítettek a túrázón (galéria)
Egy túrázó súlyos balesetet szenvedett a hegyekben, amikor meredek terepen elesett. A mentők és tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és a férfi biztonságos mozgatásához speciális eszközöket alkalmaztak a túrázó mentése során.
Négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek
Fotó: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás
A túrázó mentési folyamata a meredek, nehéz terep miatt különleges technikákat igényelt, amelyeket a szakemberek biztosítottak – tette közzé az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében.
Túrázó mentés a nehéz terepen
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint, a hétvégén egy középkorú férfi gombászni indult, ám meredek hegyoldalon megcsúszott és eltörte a bokáját. A 112-es segélyhívás után a móri esetkocsi a helyszínre érkezett, a sérültet ellátták, de a terep nehézségei további szakértői beavatkozást tettek szükségessé.
A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a mentőkkel együtt gyalogosan közelítették meg a sérültet, majd négyszáz méter hosszú kötélpályát építettek. Speciális eszközökkel és alpintechnikával biztosították a férfi biztonságos mozgatását, aki stabil állapotban került kórházba.
Drámai mentés a hegyen: speciális módszerrel segítettek a túrázónFotók: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás
Őszi túraszezon és felkészülés
Az őszi túraszezon megkezdésével egyre több kiránduló indul a szabadba, ami fokozza a váratlan helyzetek kockázatát. Október elejétől a jó idő és a szabadban töltött napok megnövelik a túrázók számát. A helyi közösség számára megkönnyebbülést jelentett, hogy a mostani esetben a férfi életben maradt, szemben a napokban történt tragikus esettel.
Kaszás Nikolett halála: összegyűjtöttük, amit tudni lehet a rejtélyes ügyről
Hasznos túratippek a biztonságos kiránduláshoz
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az OMSZ javaslatai:
- Ismerd az útvonalat és a távot!
Mielőtt elindulsz, tájékozódj az ösvény nehézségéről, a várható táv hosszáról és az időjárási viszonyokról. Érdemes térképet vagy túraalkalmazást előre tanulmányozni, hogy ne érjen váratlanul egy elágazás vagy nehéz szakasz.
- Ne indulj egyedül hosszabb túrára!
A társaság nem csak élvezetesebbé teszi a kirándulást, hanem biztonsági szempontból is fontos. Ha valaki megsérül, a társ segíthet a helyes döntésekben, a mentők értesítésében, és támogatni tud a sérült mozgatásában.
- Telefon és kommunikáció.
Mindig legyen feltöltve a mobilod, és ha lehet, hordj hordozható töltőt is. Ellenőrizd, hogy a vészhelyzeti számok (például 112) elérhetők legyenek a tervezett útvonalon, és a készüléked GPS-funkciója működjön.
- Térkép vagy okostelefon
Fizikai térkép mindig legyen nálad, még ha digitális eszközöd is van. Az okostelefon alkalmazásai segíthetnek a helymeghatározásban, de az akkumulátor lemerülése vagy a hálózat hiánya miatt a papírtérkép biztosabb alap.
- Csak a kijelölt ösvényen haladj
Tartsd magad a jelzett útvonalhoz, így csökkented a leesés, eltévedés vagy veszélyes terep kockázatát. Mindig nézz a lábad elé, főleg meredek vagy sziklás szakaszokon, ahol könnyen megbotolhatsz.
- Réteges öltözködés, étel és ital
Öltözz rétegesen, hogy alkalmazkodni tudj a hőmérséklet változásához, és vigyél magaddal elegendő ételt, vizet vagy meleg italt. A fáradtság és a kiszáradás jelentősen növeli a baleset kockázatát.
- Tűzrakás szabályosan
Csak kijelölt tűzrakóhelyen gyújts tüzet, és mindig ellenőrizd, hogy nincs-e tűzgyújtási tilalom. A tűzrakás felelősségteljesen történjen, hogy ne okozz balesetet vagy erdőtüzet.
- Ne hősködj, ha baj van
Ha egyedül nem boldogulsz vagy bajba kerülsz, azonnal hívd a 112-t. Próbálj pontos helymeghatározást adni a mentőknek, például jellegzetes tereptárgyak alapján, hogy gyorsan és biztonságosan elérhessék a helyszínt.
Fedezd fel Balatonfüredet a turizmus világnapján!