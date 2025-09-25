1 órája
Fedezd fel Balatonfüredet a turizmus világnapján!
A Turizmus Világnapja alkalmából a szeptember 28-án Balatonfüredre látogatók interaktív helytörténeti sétán, szőlőhegyi geotúrán és divattörténeti sétán vehetnek részt, amelyek játékos és élményszerű formában ismertetik a város múltját, kultúráját és hagyományait.
Balatonfüred a Turizmus Világnapja alkalmából vasárnap különleges programokkal készül az érdeklődők számára – írta a Tourinform Balatonfüred.
Turizmus a város utcáin – helytörténeti interaktív séta
A 10:30-kor kezdődő helytörténeti interaktív séta gyerekeknek és családoknak kínál játékos városfelfedező élményt. A résztvevők egyedülálló, társasjátékra emlékeztető formában barangolhatják be Balatonfüred utcáit, tereit, miközben a játékvezető helyi idegenvezetőként osztja meg a város titkait és érdekességeit.
A séta során a résztvevők maguk játsszák a szerepeket és a történelmi személyek „láthatatlan segítőként” jelennek meg a játékban. A találkozó a Tourinform Balatonfüred bejáratánál, a Huray kertnél van. A program célja, hogy a város történetét és rejtett érdekességeit élményszerűen mutassa be, mindenki saját felelősségére vesz részt a sétán.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jegyvásárlás a helyszínen is lehetséges, a részvételi díj 3.900 forint, kedvezményes jegy 2.500 forint.
Érik a szőlő – geotúra Balatonfüred és Aszófő között
10:40-kor indul a Balatonfüred vasútállomásról az „Érik a szőlő” geotúra, amely a Balatoni Borút egyik legszebb szakaszát, a Vörösmáli műemlék pincesort is érinti. A résztvevők a szőlőhegyek között barangolva kóstolhatják a helyi borokat, élvezhetik a Balaton látványát és megismerkedhetnek egy Árpád-kori templomrom történetével. A túra hossza 8 km, időtartama 5–6 óra, nehézségi foka közepes. A túrára maximum 30 főt tudnak fogadni, minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.
A programon mindenki saját felelősségére vesz részt, előzetes jelentkezés szükséges, a részvételi díj MFT-tagoknak felnőttként 3.000 forint, kedvezményes 2.000 forint, gyerekeknek 1.000 forint, készpénzes fizetéssel a helyszínen.
Divattörténeti séta
14:00-kor kezdődik a divattörténeti séta, amely a reformkori Balatonfüred és az Anna bálok divatját mutatja be. A résztvevők megismerkedhetnek a korabeli ruhákkal, köztük a dolmányokkal, krinolinokkal és egyéb öltözékekkel, valamint a történelmi személyek – Széchenyi István, Deák Ferenc, Jókai Mór – fürdővárosi viseletével.
A séta során a résztvevők hangulatos útvonalon haladnak a Honvéd utcától a Blaha Lujza utcán és a Gyógy téren át a Tagore sétányig, 1,5 km-t megtéve körülbelül 2 óra alatt. A célja, hogy érdekfeszítő, anekdotákkal gazdagított élményként mutassa be a fürdőváros divattörténetét.
A részvételi díj 3.900 forint, diákoknak kedvezményes 2.500 forint, jegyvétel a helyszínen, regisztráció szükséges a séta előtti napon déli 12 óráig.
Veszprém vármegyében is készülnek a Tourinform irodák a turizmus világnapjára