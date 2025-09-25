szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasárnapi programok

42 perce

Fedezd fel Balatonfüredet a turizmus világnapján!

Címkék#Turizmus Világnapja#divattörténeti séta#Balatonfüred#séta#geotúra

A Turizmus Világnapja alkalmából a szeptember 28-án Balatonfüredre látogatók interaktív helytörténeti sétán, szőlőhegyi geotúrán és divattörténeti sétán vehetnek részt, amelyek játékos és élményszerű formában ismertetik a város múltját, kultúráját és hagyományait.

Balogh Rebeka

Balatonfüred a Turizmus Világnapja alkalmából vasárnap különleges programokkal készül az érdeklődők számára – írta a Tourinform Balatonfüred.

A turizmus jegyében Balatonfüred utcáin interaktív sétán és geotúrán vehetnek részt a látogatók, miközben a város múltját játékos formában fedezik fel. Forrás: turimform.hu
A turizmus jegyében Balatonfüred utcáin interaktív sétán és geotúrán vehetnek részt a látogatók, miközben a város múltját játékos formában fedezik fel
Forrás: turimform.hu

Turizmus a város utcáin – helytörténeti interaktív séta

A 10:30-kor kezdődő helytörténeti interaktív séta gyerekeknek és családoknak kínál játékos városfelfedező élményt. A résztvevők egyedülálló, társasjátékra emlékeztető formában barangolhatják be Balatonfüred utcáit, tereit, miközben a játékvezető helyi idegenvezetőként osztja meg a város titkait és érdekességeit. 

A séta során a résztvevők maguk játsszák a szerepeket és a történelmi személyek „láthatatlan segítőként” jelennek meg a játékban. A találkozó a Tourinform Balatonfüred bejáratánál, a Huray kertnél van. A program célja, hogy a város történetét és rejtett érdekességeit élményszerűen mutassa be, mindenki saját felelősségére vesz részt a sétán.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jegyvásárlás a helyszínen is lehetséges, a részvételi díj 3.900 forint, kedvezményes jegy 2.500 forint. 

Érik a szőlő – geotúra Balatonfüred és Aszófő között

10:40-kor indul a Balatonfüred vasútállomásról az „Érik a szőlő” geotúra, amely a Balatoni Borút egyik legszebb szakaszát, a Vörösmáli műemlék pincesort is érinti. A résztvevők a szőlőhegyek között barangolva kóstolhatják a helyi borokat, élvezhetik a Balaton látványát és megismerkedhetnek egy Árpád-kori templomrom történetével. A túra hossza 8 km, időtartama 5–6 óra, nehézségi foka közepes. A túrára maximum 30 főt tudnak fogadni, minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.

A programon mindenki saját felelősségére vesz részt, előzetes jelentkezés szükséges, a részvételi díj MFT-tagoknak felnőttként 3.000 forint, kedvezményes 2.000 forint, gyerekeknek 1.000 forint, készpénzes fizetéssel a helyszínen. 

Divattörténeti séta

14:00-kor kezdődik a divattörténeti séta, amely a reformkori Balatonfüred és az Anna bálok divatját mutatja be. A résztvevők megismerkedhetnek a korabeli ruhákkal, köztük a dolmányokkal, krinolinokkal és egyéb öltözékekkel, valamint a történelmi személyek – Széchenyi István, Deák Ferenc, Jókai Mór – fürdővárosi viseletével. 

A séta során a résztvevők hangulatos útvonalon haladnak a Honvéd utcától a Blaha Lujza utcán és a Gyógy téren át a Tagore sétányig, 1,5 km-t megtéve körülbelül 2 óra alatt. A célja, hogy érdekfeszítő, anekdotákkal gazdagított élményként mutassa be a fürdőváros divattörténetét.

A részvételi díj 3.900 forint, diákoknak kedvezményes 2.500 forint, jegyvétel a helyszínen, regisztráció szükséges a séta előtti napon déli 12 óráig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu