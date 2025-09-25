Fedezd fel Balatonfüredet a turizmus világnapján!

Balatonfüred a Turizmus Világnapja alkalmából vasárnap különleges programokkal készül az érdeklődők számára – írta a Tourinform Balatonfüred.

A turizmus jegyében Balatonfüred utcáin interaktív sétán és geotúrán vehetnek részt a látogatók, miközben a város múltját játékos formában fedezik fel

Forrás: turimform.hu

Turizmus a város utcáin – helytörténeti interaktív séta

A 10:30-kor kezdődő helytörténeti interaktív séta gyerekeknek és családoknak kínál játékos városfelfedező élményt. A résztvevők egyedülálló, társasjátékra emlékeztető formában barangolhatják be Balatonfüred utcáit, tereit, miközben a játékvezető helyi idegenvezetőként osztja meg a város titkait és érdekességeit.

A séta során a résztvevők maguk játsszák a szerepeket és a történelmi személyek „láthatatlan segítőként” jelennek meg a játékban. A találkozó a Tourinform Balatonfüred bejáratánál, a Huray kertnél van. A program célja, hogy a város történetét és rejtett érdekességeit élményszerűen mutassa be, mindenki saját felelősségére vesz részt a sétán.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jegyvásárlás a helyszínen is lehetséges, a részvételi díj 3.900 forint, kedvezményes jegy 2.500 forint.

Érik a szőlő – geotúra Balatonfüred és Aszófő között

10:40-kor indul a Balatonfüred vasútállomásról az „Érik a szőlő” geotúra, amely a Balatoni Borút egyik legszebb szakaszát, a Vörösmáli műemlék pincesort is érinti. A résztvevők a szőlőhegyek között barangolva kóstolhatják a helyi borokat, élvezhetik a Balaton látványát és megismerkedhetnek egy Árpád-kori templomrom történetével. A túra hossza 8 km, időtartama 5–6 óra, nehézségi foka közepes. A túrára maximum 30 főt tudnak fogadni, minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.

A programon mindenki saját felelősségére vesz részt, előzetes jelentkezés szükséges, a részvételi díj MFT-tagoknak felnőttként 3.000 forint, kedvezményes 2.000 forint, gyerekeknek 1.000 forint, készpénzes fizetéssel a helyszínen.

Divattörténeti séta

14:00-kor kezdődik a divattörténeti séta, amely a reformkori Balatonfüred és az Anna bálok divatját mutatja be. A résztvevők megismerkedhetnek a korabeli ruhákkal, köztük a dolmányokkal, krinolinokkal és egyéb öltözékekkel, valamint a történelmi személyek – Széchenyi István, Deák Ferenc, Jókai Mór – fürdővárosi viseletével.