1 órája
Világító kívánságtutajok úsztak ki a Balaton vizére
Csopakon különleges látványosság kápráztatta el a tóparti sétányon összegyűlt közönséget: világító kívánságtutajok úsztak ki a Balaton vizére. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők egy-egy apró tutajra helyezve gondolataikat, vágyaikat és jókívánságaikat a tó hullámain bocsássák útjukra.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
A Heppiend Fesztivál keretein belül a résztvevők elkészíthették kis hajóikat, amiket sötétedés után közösen a vízre engedtek. A mécsesekkel megvilágított tutajok lassan sodródtak a vízen, különleges hangulatot teremtve, miközben a parton halk zene és baráti beszélgetések kísérték a látványt.
A nyárzáró fesztivál programja egyik legemlékezetesebb pillanatát hozta, mikor gyerekek és felnőttek együtt figyelték a világító tutajokat, amint egyre távolodnak holdsütötte vízen.
A világító tutajok a kívánságokat jelképezték
A Balaton szerencsére nem hullámzott, így a tutajok sokáig tudtak világosságot hozni az éjszakába. A legtöbben besétáltak a vízbe és úgy helyezték el a hajókat, egy kislánynak még madzagjai is volt, amivel maga után tudta húzni a kívánság tutajt. Az este pedig egy fergeteges koncerttel zárult.
Világító kívánságtutajok úsztak ki a Balaton vizéreFotók: Nagy Lajos/Napló