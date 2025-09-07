Világító kívánságtutajok úsztak ki a Balaton vizére

A Heppiend Fesztivál keretein belül a résztvevők elkészíthették kis hajóikat, amiket sötétedés után közösen a vízre engedtek. A mécsesekkel megvilágított tutajok lassan sodródtak a vízen, különleges hangulatot teremtve, miközben a parton halk zene és baráti beszélgetések kísérték a látványt.

A családok együtt gyújtották meg a kívánságtutajok mécseseit, majd a gyerekek engedték őket a vízre

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A nyárzáró fesztivál programja egyik legemlékezetesebb pillanatát hozta, mikor gyerekek és felnőttek együtt figyelték a világító tutajokat, amint egyre távolodnak holdsütötte vízen.

A világító tutajok a kívánságokat jelképezték

A Balaton szerencsére nem hullámzott, így a tutajok sokáig tudtak világosságot hozni az éjszakába. A legtöbben besétáltak a vízbe és úgy helyezték el a hajókat, egy kislánynak még madzagjai is volt, amivel maga után tudta húzni a kívánság tutajt. Az este pedig egy fergeteges koncerttel zárult.