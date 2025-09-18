szeptember 18., csütörtök

Lényeges tudnivalók

Mi az a tűzoltási felvonulási terület, és miért fontos?

Címkék#társasház#építmény#feltétel#tűzoltás#rendelet#infrastruktúra

Amikor halljuk a „felvonulás” szót, sokunknak a vidám ünnepi események, konfetti és transzparensek jutnak eszébe. A tűzoltási felvonulási terület azonban egyáltalán nem ilyen hangulatú. Ez a kifejezés a tűzoltók munkáját segítő, rendkívül fontos infrastruktúrára utal, amely akár életet is menthet egy tűzeset során.

Titzl Vivien

A megállni tilos, várakozni tilos tábla mellett kiegészítő jelzésként gyakran láthatjuk a közlekedési táblákon, hogy egy adott távolságon belül tilos parkolni, a tűzoltókat leszámítva. Ez nem véletlen. A tűzvédelmi tervezőmérnökök munkájuk során pontosan meghatározzák, hogy mekkora tűzoltási felvonulási terület kell egy magas, vagy középmagas épület tüzének oltásához a tűzoltóautók számára. Azért is fontos, hogy üresen hagyjuk ezeket a szabad helyeket és az oda vezető útszakaszokat, mivel addig nem tudnak biztonságosan beavatkozni a tűzoltók, amíg megfelelő távolságra nem közelítették meg az épületet.

Tűzoltási felvonulási terület: Sárga jelzés, nagy jelentőség
Forrás: Vezess.hu

Sok társasház vagy középület mellett találkozhatunk vele, általában sárga felfestéssel jelölve. De mit is jelent pontosan? A tűzoltási felvonulási terület egy külön kialakított rész, ahol a tűzoltóautók biztonságosan és gyorsan tudnak megállni, illetve manőverezni egy beavatkozás során. Itt például a létrás tűzoltójárművek talpalni tudnak, ami elengedhetetlen a magasabb emeletek mentéséhez vagy a tűz oltásához.

A terület kialakításánál fontos, hogy megfelelő teherbírású, szilárd burkolattal rendelkezzen, és legalább két nyomvonal szélességű legyen. Ez biztosítja, hogy a tűzoltójárművek biztonságosan manőverezhessenek, és minden szükséges mentési pontot elérhessenek, legyen az egy erkély, ablak vagy épületbejárat.

Sokan nem is sejtik, hogy ezek a felvonulási területek nem parkolóhelyek, és nem várakozásra szolgálnak. Áthaladhatunk rajtuk autóval, de megállni vagy várakozni tilos. Ha valaki mégis parkol a sávon belül, azzal komolyan akadályozza a tűzoltók munkáját, és akár emberéleteket is veszélyeztethet. Egy gyors beavatkozás ugyanis sokszor perceken múlik, és minden akadályozó tényező késlelteti a mentést.

Tűzoltási felvonulási terület – Amit minden autósnak tudnia kell

A szabályok ezt egyértelműen rögzítik a 2014. évi 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. A 55. pont szerint a tűzoltási felvonulási terület „az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló terület, amely a beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja”.

Ezért nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk a jelzésekre. Parkolás előtt nézzünk körül, és győződjünk meg róla, hogy nem állunk-e a tűzoltási felvonulási terület sávjában. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is késleltetheti a beavatkozást, és komoly következményekkel járhat.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat ekként rendelkezik: „A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyag-szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.” Amennyiben ezt az előírást valaki nem tartja be, úgy a kiszabott tűzvédelmi bírság mértéke legalább harmincezer forint, de akár az egymillió forintot is elérheti.

Összességében tehát a tűzoltási felvonulási terület nemcsak egy „sárga felfestés”, hanem az életmentés egyik kulcsa. Ha mindannyian tiszteletben tartjuk, könnyebbé és biztonságosabbá tehetjük a tűzoltók munkáját, és közvetve védelmet nyújtunk saját közösségünknek is. Soha ne feledjük: a tűzoltóknak kell a hely – a mi felelősségünk, hogy szabadon hagyjuk.

 

