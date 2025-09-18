Mi az a tűzoltási felvonulási terület, és miért fontos?

A megállni tilos, várakozni tilos tábla mellett kiegészítő jelzésként gyakran láthatjuk a közlekedési táblákon, hogy egy adott távolságon belül tilos parkolni, a tűzoltókat leszámítva. Ez nem véletlen. A tűzvédelmi tervezőmérnökök munkájuk során pontosan meghatározzák, hogy mekkora tűzoltási felvonulási terület kell egy magas, vagy középmagas épület tüzének oltásához a tűzoltóautók számára. Azért is fontos, hogy üresen hagyjuk ezeket a szabad helyeket és az oda vezető útszakaszokat, mivel addig nem tudnak biztonságosan beavatkozni a tűzoltók, amíg megfelelő távolságra nem közelítették meg az épületet.

Tűzoltási felvonulási terület: Sárga jelzés, nagy jelentőség

Forrás: Vezess.hu

Sok társasház vagy középület mellett találkozhatunk vele, általában sárga felfestéssel jelölve. De mit is jelent pontosan? A tűzoltási felvonulási terület egy külön kialakított rész, ahol a tűzoltóautók biztonságosan és gyorsan tudnak megállni, illetve manőverezni egy beavatkozás során. Itt például a létrás tűzoltójárművek talpalni tudnak, ami elengedhetetlen a magasabb emeletek mentéséhez vagy a tűz oltásához.

A terület kialakításánál fontos, hogy megfelelő teherbírású, szilárd burkolattal rendelkezzen, és legalább két nyomvonal szélességű legyen. Ez biztosítja, hogy a tűzoltójárművek biztonságosan manőverezhessenek, és minden szükséges mentési pontot elérhessenek, legyen az egy erkély, ablak vagy épületbejárat.

Sokan nem is sejtik, hogy ezek a felvonulási területek nem parkolóhelyek, és nem várakozásra szolgálnak. Áthaladhatunk rajtuk autóval, de megállni vagy várakozni tilos. Ha valaki mégis parkol a sávon belül, azzal komolyan akadályozza a tűzoltók munkáját, és akár emberéleteket is veszélyeztethet. Egy gyors beavatkozás ugyanis sokszor perceken múlik, és minden akadályozó tényező késlelteti a mentést.

Tűzoltási felvonulási terület – Amit minden autósnak tudnia kell

A szabályok ezt egyértelműen rögzítik a 2014. évi 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. A 55. pont szerint a tűzoltási felvonulási terület „az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló terület, amely a beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja”.