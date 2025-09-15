Magasban a segítség: beteget mentettek a tűzoltók

A helyszínen az ajkai tűzoltóegység munkatársai minden percben a feladatra összpontosítottak, miközben a szakemberek figyelmesen készülődtek a beavatkozásra. A levegőben érezhető volt a feszültség – tette közzé az Ajkamentők Facebook-oldala.

A tűzoltók, emelőkosaras járművel történő mentést csináltak.

Forrás: Ajkamentők Facebook oldala

A tűzoltók magaslati mentése

Ma egy gerincbántalommal küzdő beteg ellátásához a mentősök azonnal segítséget kértek, és a kiérkező egység a speciális emelőkosaras járművet alkalmazva végezte a kíméletes kiemelést. Ügyeltek arra, hogy a beteg mozgása közben ne történjen további sérülés, miközben minden lépést a biztonságos ellátás határozott irányítása mellett hajtottak végre.

Az esemény során a mentőegység és a kiérkező szakemberek összehangoltan dolgoztak, gyorsan és precízen végezve a feladatot. A koordinált tevékenység eredményeként a sérült biztonságban kerülhetett kórházi ellátásra.