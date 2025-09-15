1 órája
Magasban a segítség: beteget mentettek a tűzoltók
A katasztrófavédelem járművének emelőkosara lassan emelkedett a helyszín felett, miközben a szakemberek minden mozdulatát figyelemmel kísérték. A tűzoltók gyors reakciója mindenkit lenyűgözött, a körülmények profi kezelése látványos pillanatokat hozott.
A helyszínen az ajkai tűzoltóegység munkatársai minden percben a feladatra összpontosítottak, miközben a szakemberek figyelmesen készülődtek a beavatkozásra. A levegőben érezhető volt a feszültség – tette közzé az Ajkamentők Facebook-oldala.
A tűzoltók magaslati mentése
Ma egy gerincbántalommal küzdő beteg ellátásához a mentősök azonnal segítséget kértek, és a kiérkező egység a speciális emelőkosaras járművet alkalmazva végezte a kíméletes kiemelést. Ügyeltek arra, hogy a beteg mozgása közben ne történjen további sérülés, miközben minden lépést a biztonságos ellátás határozott irányítása mellett hajtottak végre.
Az esemény során a mentőegység és a kiérkező szakemberek összehangoltan dolgoztak, gyorsan és precízen végezve a feladatot. A koordinált tevékenység eredményeként a sérült biztonságban kerülhetett kórházi ellátásra.
