szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emelőkosaras mentés

1 órája

Magasban a segítség: beteget mentettek a tűzoltók

Címkék#Ajkamentő#gerincsérült#segítség#tűzoltó

A katasztrófavédelem járművének emelőkosara lassan emelkedett a helyszín felett, miközben a szakemberek minden mozdulatát figyelemmel kísérték. A tűzoltók gyors reakciója mindenkit lenyűgözött, a körülmények profi kezelése látványos pillanatokat hozott.

Balogh Rebeka

A helyszínen az ajkai tűzoltóegység munkatársai minden percben a feladatra összpontosítottak, miközben a szakemberek figyelmesen készülődtek a beavatkozásra. A levegőben érezhető volt a feszültség – tette közzé az Ajkamentők Facebook-oldala.

A tűzoltók, emelőkosaras járművel történő mentést csináltak. Forrás: Ajkamentők Facebook oldala
A tűzoltók, emelőkosaras járművel történő mentést csináltak.
Forrás: Ajkamentők Facebook oldala 

A tűzoltók magaslati mentése

Ma egy gerincbántalommal küzdő beteg ellátásához a mentősök azonnal segítséget kértek, és a kiérkező egység a speciális emelőkosaras járművet alkalmazva végezte a kíméletes kiemelést. Ügyeltek arra, hogy a beteg mozgása közben ne történjen további sérülés, miközben minden lépést a biztonságos ellátás határozott irányítása mellett hajtottak végre.

Az esemény során a mentőegység és a kiérkező szakemberek összehangoltan dolgoztak, gyorsan és precízen végezve a feladatot. A koordinált tevékenység eredményeként a sérült biztonságban kerülhetett kórházi ellátásra.

Forrás: Ajkamentők Facebook oldala 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu