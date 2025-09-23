szeptember 23., kedd

1 órája

Tűzoltóautó vitte oviba a szülinapos kisfiút (+ galéria)

Címkék#tűzoltóság#ovi#születésnap

A 6 éves Milán hatalmas rajongója a tűzoltóknak, így szülei azzal a kéréssel fordultak a tűzoltókhoz, hogy születésnapja alkalmából hadd érkezzen az óvodába igazi tűzoltóautóval.

Szilas Lilla

„A nagy napon, szeptember 18-án a pétfürdői hivatásos tűzoltók kopogtattak a születésnapos kisfiú otthonának ajtaján" – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán. 

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook
Tűzoltóautó vitte óvodába a szülinapos Milánt
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Milán nyitott ajtót nekik, Őri György tűzoltó alezredes pedig rövid bemutatkozás után közölte vele a tervet: 

Ma bizony szirénázó tűzoltóautóval indul az ovi!

A legmenőbbek tűzoltóautóval mennek oviba

„Milán egy pillanatig sem hezitált, integetve búcsúzott el szüleitől, és egyetlen hatalmas mosollyal átadta magát a Várpalotai Szivárvány Óvoda Nyuszi csoportjáig vezető útnak. Az óvodába érve megfogadta a parancsnoknak: ha felnő, ő maga is tűzoltó lesz" – olvasható a bejegyzésben. 

Tűzoltóautó vitte oviba a szülinapos kisfiút

Fotók: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

 

