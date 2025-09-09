1 órája
Tragikusan sokan haltak meg idén otthoni tűzesetben
Idén már 70 ember vesztette életét tűz következtében otthonában.
Idén már 70 ember vesztette életét tűz következtében otthonában. Legutóbb szerdán, késő este egy mozgásában korlátozott középkorú férfi halt meg a borsodi Pácin településen, amikor kigyulladt és teljes terjedelmében égett az ingatlan, amelyben lakott. A ház száz négyzetméteres, faszerkezetű épület volt, korábban vendéglátóhelyként üzemelt. A tűzoltók több oldalról igyekeztek eloltani a lángokat, ám az életét nem sikerült megmenteni - tette közzé a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala.
Kulcsfontosságú a tűz megelőzése
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hangsúlyozza, hogy a tűz korai észlelése érdekében a legjobb megoldás a füstérzékelő telepítése. Egy plafonra szerelt eszköz azonnal jelez, amikor a lángok még kordában tarthatók, vagy lehetőség van az épület elhagyására és a tűzoltók hívására.
Füstérzékelő telepítésének szabályai:
- Minden szobában legyen érzékelő.
- Kiemelten ajánlott a konyhában és a hálószobában, mert itt keletkezik legtöbbször a tűz.
- Csak CE jelöléssel rendelkező készülék használata javasolt.
Modern megoldások a tűz elleni védelemben
Az újabb típusú füstérzékelők WIFI-kapcsolaton keresztül az okostelefonnal is összekapcsolhatók. Nemcsak hangosan jeleznek, hanem a telefonra is riasztást küldenek, így különösen hasznosak idős vagy egyedül élő hozzátartozóink biztonságának megőrzésére.
A 2025-ös év adatai alapján az otthoni tűz komoly kockázatot jelent. A 70 halálos áldozat tragikus emlékeztető arra, hogy a megelőzés, a füstérzékelő telepítése és az azonnali cselekvés életet menthet. A tűzoltók gyors beavatkozása ellenére sem minden esetben sikerül elkerülni a tragédiát, ezért a lakosság fokozott figyelme, a biztonsági berendezések használata és a megfelelő megelőző lépések elengedhetetlenek.
Mit tehetünk a tűz ellen?
- Telepítsünk füstérzékelőt minden szobába, kiemelten a konyhába és a hálóba.
- Ellenőrizzük rendszeresen az eszközök működését.
- Használjunk modern, okostelefonra is riasztó készülékeket idős vagy egyedül élő családtagoknál.
- Tartsuk tisztán a kéményeket, elektromos hálózatokat, és soha ne hagyjunk nyílt lángot felügyelet nélkül.
Az otthoni tűz nem válogat: bármelyik háztartásban bekövetkezhet. A megelőzés és a tudatos védelem életet menthet, ezért minden háztartásban kiemelt figyelmet kell fordítani a füstérzékelőkre és a tűzbiztonsági szabályok betartására.
Egy nap alatt két ember életét mentette meg a fiatal rendőr őrmester