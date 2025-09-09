Tragikusan sokan haltak meg idén otthoni tűzesetben

Idén már 70 ember vesztette életét tűz következtében otthonában. Legutóbb szerdán, késő este egy mozgásában korlátozott középkorú férfi halt meg a borsodi Pácin településen, amikor kigyulladt és teljes terjedelmében égett az ingatlan, amelyben lakott. A ház száz négyzetméteres, faszerkezetű épület volt, korábban vendéglátóhelyként üzemelt. A tűzoltók több oldalról igyekeztek eloltani a lángokat, ám az életét nem sikerült megmenteni - tette közzé a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala.

A tűz korai észlelése életet menthet – a füstérzékelő használata kiemelten fontos

Fotó: Illusztráció – Kormos László tűzoltó százados

Kulcsfontosságú a tűz megelőzése

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hangsúlyozza, hogy a tűz korai észlelése érdekében a legjobb megoldás a füstérzékelő telepítése. Egy plafonra szerelt eszköz azonnal jelez, amikor a lángok még kordában tarthatók, vagy lehetőség van az épület elhagyására és a tűzoltók hívására.

Füstérzékelő telepítésének szabályai:

Minden szobában legyen érzékelő.

Kiemelten ajánlott a konyhában és a hálószobában, mert itt keletkezik legtöbbször a tűz.

Csak CE jelöléssel rendelkező készülék használata javasolt.

Modern megoldások a tűz elleni védelemben

Az újabb típusú füstérzékelők WIFI-kapcsolaton keresztül az okostelefonnal is összekapcsolhatók. Nemcsak hangosan jeleznek, hanem a telefonra is riasztást küldenek, így különösen hasznosak idős vagy egyedül élő hozzátartozóink biztonságának megőrzésére.

A 2025-ös év adatai alapján az otthoni tűz komoly kockázatot jelent. A 70 halálos áldozat tragikus emlékeztető arra, hogy a megelőzés, a füstérzékelő telepítése és az azonnali cselekvés életet menthet. A tűzoltók gyors beavatkozása ellenére sem minden esetben sikerül elkerülni a tragédiát, ezért a lakosság fokozott figyelme, a biztonsági berendezések használata és a megfelelő megelőző lépések elengedhetetlenek.

Mit tehetünk a tűz ellen?

Telepítsünk füstérzékelőt minden szobába, kiemelten a konyhába és a hálóba.

Ellenőrizzük rendszeresen az eszközök működését.

Használjunk modern, okostelefonra is riasztó készülékeket idős vagy egyedül élő családtagoknál.

Tartsuk tisztán a kéményeket, elektromos hálózatokat, és soha ne hagyjunk nyílt lángot felügyelet nélkül.

Az otthoni tűz nem válogat: bármelyik háztartásban bekövetkezhet. A megelőzés és a tudatos védelem életet menthet, ezért minden háztartásban kiemelt figyelmet kell fordítani a füstérzékelőkre és a tűzbiztonsági szabályok betartására.