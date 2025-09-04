Elhagyatott üdülőt videóztak a Balaton partján

A nyaraló, az épület falán lévő tábla szerint a hetvenes évek végén épült a budai járás lakosságának széleskörű összefogásával. Vajon ma egy ilyen üdülőt meg lehetne építeni társadalmi összefogással? – teszi fel a kérdést a videó készítője.

Lesz-e még valaha élet az elhagyatott üdülőben?

Fotó: Urbex Gyula/Facebook

A Balaton-parti üdülő hangulata

A szobákban még ott állnak az ágyak és a pokrócok, szinte mindent hátrahagytak. Ami Urbex Gyula szerint a legérdekesebb, hogy a bútorokon miskolci plecsni látható.

A nagyjából 110 fő befogadására alkalmas főépület még jó állapotban van, ahogy a faházak is, de az ebédlő annál rosszabb a videó szerint. A konyhában az illatokat is érezni. Az üdülő utolsó szezonja a 2019-es nyár volt, azóta a területen az enyészet az úr. Előnye még, hogy saját partszakasszal is rendelkezik.