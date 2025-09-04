szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

1 órája

Elhagyatott üdülőt videóztak a Balaton partján

Címkék#Balaton-part#Urbex Gyula#üdülő

Az Urbex Gyula elnevezésű Facebook-oldal egy olyan videót tett közzé, amin egy elhagyatott üdülő falai közé pillanthatunk be.

Szilas Lilla

A nyaraló, az épület falán lévő tábla szerint a hetvenes évek végén épült a budai járás lakosságának széleskörű összefogásával. Vajon ma egy ilyen üdülőt meg lehetne építeni társadalmi összefogással? – teszi fel a kérdést a videó készítője. 

Lesz-e még valaha élet az elhagyatott üdülőben?
Lesz-e még valaha élet az elhagyatott üdülőben?
Fotó: Urbex Gyula/Facebook

A Balaton-parti üdülő hangulata

A szobákban még ott állnak az ágyak és a pokrócok, szinte mindent hátrahagytak. Ami Urbex Gyula szerint a legérdekesebb, hogy a bútorokon miskolci plecsni látható. 

A nagyjából 110 fő befogadására alkalmas főépület még jó állapotban van, ahogy a faházak is, de az ebédlő annál rosszabb a videó szerint. A konyhában az illatokat is érezni. Az üdülő utolsó szezonja a 2019-es nyár volt, azóta a területen az enyészet az úr. Előnye még, hogy saját partszakasszal is rendelkezik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu